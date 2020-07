Elena Furiase, 'enchufada' como actriz en la productora de su madre: el proyecto que ha salvado a la familia

Lolita Flores (61 años) se ha reinventado a sí misma a nivel profesional. Es de esas actrices que no se achanta y que cuando no llegan papeles a su mesa, alza la voz y se queja en nombre de la cultura. Y si esto tampoco surte efecto, se arma de valor y crea su propia productora teatral. Así lo ha hecho; la idea le brotó durante el confinamiento, y ante un páramo laboral un tanto desolador. Han sido meses de incertidumbre y de sequía cultural -más de la ya existente en una profesión tan inestable-, algo que ella bien conoce. Ella y su hija, Elena Furiase (32), quien también sabe lo que es estar sin trabajar y sin que suene el teléfono.

Por esa razón, Lolita invirtió todos sus ahorros, vació la hucha, en Lerele en plena pandemia, la productora que ha levantado con mucho esfuerzo y dedicación. Llamó solo a quienes sabía que le iban a responder ciegamente. Hace unos días, se quejaba públicamente en un programa de televisión de que el gremio de los actores "no hace piña" como otros, sino que cada cual vela por su suerte. Y eso es lo que ha hecho ella: mirar por la suya y por la de sus hijos.

Y es que, en Lerele no solo trabaja Lolita y todo el personal que ha contratado, sino también Elena Furiase y Guillermo (26), sus hijos. Cuenta una amiga suya a JALEOS que esa es Lolita: "No podía dejar fuera a los suyos. Es una productora familiar, una inversión a largo plazo".

Este medio ha podido conocer la inmensa tranquilidad por la que atraviesa en estos momentos la familia: "Hay mucha esperanza en este proyecto, Lolita está recibiendo mucho feedback". La acogida de la productora no ha podido ser más apoteósica y la hija de Lola Flores ya tiene en cartel, en el teatro Galileo, la función Llévame hasta el cielo, donde su hijo se encarga de la banda sonora y Elena Furiase debuta como intérprete en voz en off. Según desliza a este medio alguien muy cercano al entorno Flores, Elena está muy agradecida a su madre por este gesto: "Es todo un acto de amor de una madre hacia una hija. Ellas son unas luchadoras que no lo han tenido nada fácil".

Atrás quedaron los tiempos grises en los que los trabajos no terminaban de cuajar ni materializarse, sobre todo para Elena Furiase, la cual, en los últimos años, ha remontado el vuelo como actriz. No en vano, tras unos años parada en los que nada se le ofrecía, en 2019 trabajó en dos producciones, Venus y Rosalinda. Ahora, con la productora de su madre, Elena afronta el futuro con más optimismo. Inevitablemente, da oxígeno y tranquilidad. Eso sí, se aclara que Elena "va a seguir su camino como actriz de forma paralela a lo que haga su madre". Tiene claro que será ella sola quien se labre su futuro. Cuenta una persona que bien la conoce que es una gran trabajadora, de las que echan horas, de las que se implican en todo.

El difícil camino laboral de Elena Furiase

"Ella hace muchos castings pero la llaman bastante poco", aseguraba Lolita Flores en 2017 haciendo referencia a la vida laboral de su hija Elena. Lo hacía en su programa de entonces en TVE, Lolita tiene un plan. En ese momento, este periódico ya conocía de las ganas e ilusión de Elena por encontrar ese proyecto que la encumbrase. Trabajaba, pero no todo lo que le gustaría. En concreto, en el teatro no debutaba desde el año 2011, cuando se puso bajo las órdenes del director Víctor Conde en Crimen Perfecto. Su sueño, entonces y ahora, son las tablas. Deseo cumplido.

"Está como loca por trabajar en el teatro. Para ella el escenario es lo más completo como actriz, pero las ofertas no llegan tanto", deslizaba una fuente de total solvencia. Ante semejante situación, su madre, como ya hizo en otras ocasiones, intentó ayudarla a toda costa. Ya esta situación, tiempo atrás, llevó a Furiase a tomar una decisión. Hacer la maleta y cruzar el charco. Viajó hasta la meca del cine, Los Ángeles, donde vive una de sus mejores amigas, la actriz Ana de Armas (32), que triunfaba en Hollywood.

No era la primera vez que la nieta de Lola Flores intentaba abrirse puertas fuera de nuestro país; ya estuvo antes una temporada en Miami, tanteando el terreno. Sin embargo, regresó a seguir labrándoselo en su país. Su incursión en la televisión sí ha sido frecuente en estos últimos años. Ha participado en trabajos como Tu cara de suena o, incluso, en pequeños papeles de series como Arde Madrid. En 2019 debutó como concursante en MasterChef Celebrity.

Sea como fuere, cabe recordar que, además del buen momento profesional que vive en la actualidad, Elena Furiase atraviesa una de sus mejores etapas personales, cuando no la mejor. El año pasado celebró el bautizo de su hijo Noah, fruto de su historia de amor Gonzalo Sierra (25). Toda la familia Flores se reunió en la iglesia Nuestra Señora de la Moraleja de Madrid, rodeada de familiares y amigos, para presenciar cómo el pequeño recibía el primer sacramento. Una celebración que, más tarde, acabó con una gran fiesta en la que las Flores, micrófono en mano y sin zapatos, lo dieron todo sobre la pista.

El preocupante mensaje de Lolita

A finales del mes de mayo, Lolita Flores tuvo que salir al paso ante la gran preocupación que generó uno de sus últimos post en Instagram. La cantante compartía una serie de reflexiones de madrugada donde hablaba de que se había quedado "de cartón" ante la actitud de ciertas personas.

A las tres de la madrugada del martes, la cantante compartía el siguiente mensaje: "Así se queda una, de cartón, cuando intentan manipularte con una sutilidad que espanta, en fin debe ser el confinamiento que ha vuelto a algunas personas tan ilusas que se creen que pueden tratarnos como los tratan a ellos, qué equivocados estáis amores míos, hay que conocer la esencia de la persona y aprender que gracias a dios otras somos diferentes, diferentes al resto de la gente, ni peor ni mejor, bueno sí, mejor sí, un poquito".

Ante la preocupación de sus fans, la jurado de Tu cara me suena quiso explicar cuál es la situación en la que se encuentra: "Aclaro esto porque hay preocupación entre la gente que me aprecia de las cosas que escribo de madrugada, son sentimientos que expreso por situaciones que veo, que siento en mis propias carnes en todos los aspectos de la vida, laboral y personal, estoy divinamente, gracias a Dios, tengo una familia maravillosa y gente a mi alrededor que me adora, no estoy conforme con muchas cosas que están pasando en mi país, con otras sí, y estoy orgullosa de eso, así que tranquilidad".

Una explicación en la que confesaba que "hay gente que en este confinamiento me ha fallado, pero me imagino que como a todos los mortales, de sueños no se vive, de ilusiones tampoco, yo tengo los pies sobre la tierra y mi edad me da la opción de hablar y decir lo que antes por la inmadurez no me atrevía, siempre he sido clara".

