El gran enfado de Lolita Flores: "No me reconocen, en España no canto más, me marcho a América"

Este pasado domingo España se levantaba con la triste noticia del fallecimiento de Camilo Sesto. Una pérdida que no solamente la ha sentido la familia del cantante sino que también ha dejado un vacío importantísimo en el mundo de la música. Muchos han sido los compañeros de profesión y amigos que han querido rendirle homenaje y, entre ellos, la cantante Lolita Flores (61 años), que ha querido intervenir en el programa de Viva la vida para mandar unas bonitas palabras al artista internacional.

Lo cierto es que además de describir las cualidades del que fue su gran amigo, Flores ha aprovechado su conversación telefónica con Emma García (46) para mandar un mensaje sin destinatario pero que ha dejado a todos con la boca abierta con su rotundidad: "Si hay alguien peor reconocido en la música en este país soy yo. Por eso aquí en España no canto más, me voy a América a cantar. A mí no me han reconocido todavía, ya tengo 61 años y gracias a Dios en el teatro me va muy bien".

Lolita Flores en una imagen de archivo. Gtres

De esta manera, la hija de Lola Flores ha explicado por qué su carrera musical se paralizó en España y nunca más se la vio subida en un escenario interpretando canciones. Eso sí, la hermana de Rosario Flores (55) está muy contenta con su trabajo en el mundo de la interpretación, ya que está sumergida en la obra La fuerza de cariño.

No es la primera vez que Lolita Flores hace referencia al poco reconocimiento que tiene en España. En muchas de sus entrevistas siempre ha confesado que de nada le sirve los premios que le han dado, como el Goya, ya que después de recibirlo nunca más ha vuelto a hacer cine: "Antes hablábais de los Grammy, yo no tengo ningún Grammy ni me ha hecho falta. Los premios van y vienen, los que se quedan son la gente que paga una entrada para verte a un teatro, el público es el premio, los aplausos son los premios. Los premios se dan muchas veces bajo cuerda y a cambio de otros cambios". De esta manera, la hija de La Faraona ha querido dejar claro el poco reconocimiento que este país hace a sus artistas.

También pidió trabajo para su hija

No es el primer acto de reivindicación de Lolita. En 2017 aprovechó su programa de entonces Lolita tiene un plan para pedir trabajo para su hija Elena Furiase (31). "Mi hijo es músico. En casa del herrero, desde luego, cuchara de palo, no. Mi hija, actriz. Que como está la profesión, la pobre mía... Eso sí, hace muchos castings, pero la llaman bastante poco. Como a muchas de vosotras", aseguró la cantante.

Ya esta situación de hace dos años llevó a Furiase a tomar una decisión. Hacer la maleta y cruzar el charco. Viajó hasta la meca del cine, Los Ángeles, donde vive una de sus mejores amigas, la actriz Ana de Armas (30), que está triunfando en Hollywood. No era la primera vez que la nieta de Lola Flores intentaba abrirse puertas fuera de nuestro país; ya estuvo antes una temporada en Miami, tanteando el terreno. Esos malos tiempos comenzaron a quedar atrás y, poco a poco, su carrera se ha reconducido como actriz. Menos suerte ha tenido su madre como cantante en España.

