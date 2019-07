De Fernando Tejero a Cristina Castaño: los famosos lloran la muerte de Eduardo Gómez

El actor Eduardo Gomez ha fallecido este domingo a los 68 años de edad tras una larga enfermedad. Conocido por su trabajo en series como Aquí no hay quien viva o La que se avecina, varios de sus compañeros de reparto y amigos han querido utilizar sus redes sociales para homenajear a su gran amigo.

Muere el actor Eduardo Gómez a los 68 años

Destaca el mensaje de Fernando Tejero (52 años), con quien Eduardo tuvo una gran relación durante su tiempo en la serie de Antena 3 ya que ambos interpretaban a un padre y a un hijo. El actor ha escrito: "Eduardo, compañero, me dejas sin palabras, aún sin dar crédito, pero me dejas también con recuerdos maravillosos de muchas risas y mucho cariño. Buen viaje compañero. Gracias por todo DEP".

Otro de sus compañeros en la ficción, Luis Merló (53), ha querido compartir una secuencia de su trabajo en Aquí no hay quien viva junto al emotivo mensaje: "Querido Eduardo, me acabo de enterar que ya no estás con nosotros, seguirás siempre en el corazón de quienes tuvimos la suerte de conocerte. Hasta siempre Mariano, león, personaje eterno", ha escrito.

Los compañeros de su última gran producción, La que se avecina, también han querido hacer uso de sus redes sociales para despedirse de Eduardo Gómez, como el actor Jordi Sánchez que ha comentado: "Se nos ha muerto Edu. Gran compañero, buen amigo y excelente anfitrión. Gracias amigo por tu bondad, por tu alegría y por cuidarme tanto. Has sido uno de esos seres que hacía que todo pareciese más fácil... DEP".

De La que se avecina también ha querido tener un detalle Cristina Castaño (40), que ha escrito: "Me acabo de enterar y no puedo dejar de llorar, mi querido Eduardo. Nos dejas muy huérfanos de ti, de tu alegría, de tu sentido del humor único, de tu compañerismo... Hoy arriba reciben al Rey de los Leones. Y abajo nos quedamos un poco más huevones, si cabe. Te echaremos de menos. No lo dudes. Descansa que aquí nos diste mucho y este país te va a recordar siempre".

Emotivas palabras para el que ha sido todo un referente en las series humorísticas de España, y a las que han seguido otros rostros conocidos: Antonia San Juan (58), Lolita Flores (61), Miren Ibarguren (39), Nacho Guerreros (48), Dani Mateo (40) yEdu Soto Moreno (41), entre otros.

