Fernando Tejero, obligado a bajar el precio de venta de su casa en Madrid

Fernando Tejero (52 años) ha tenido que bajar el precio de venta de la casa que posee en el centro de Madrid hasta los 840.000 euros, tal y como ha podido descubrir JALEOS. Una rebaja de casi 50.000 euros respecto al precio original, 890.000 euros.

Hace un mes, este periódico desvelaba que el intérprete de Emilio en Aquí no hay quien viva había decidido deshacerse del piso que poseía en el centro de la capital, en la zona de Palacio, junto al Teatro y al Palacio Real.

Se trata de una vivienda de 184 metros cuadrados, situada en la cuarta planta exterior del inmueble. El piso tiene "tres grandes balcones a la fachada principal: dos de ellos en salón principal y uno en dormitorio. El resto de las estancias dan a un estupendo y soleado patio", según el propio anuncio del portal web donde se anuncia esta casa.

"Esto hace que por la cantidad de ventanas, las diferentes orientaciones, la altura de la vivienda y los techos altos de más de tres metros de altura, tenga una luz preciosa todo el día", continúa la descripción de la vivienda.

Fernando Tejero ha puesto a la venta su casa en Madrid.

Unas de las estancias estrella de esta propiedad es el gran salón, muy amplio y con espacios diáfanos que contribuyen a aumentar la sensación de amplitud. Desde el salón se accede a un dormitorio doble con baño en suite completo a través de unas puertas correderas dobles; una zona que puede transformarse en un despacho o un espacio de trabajo.

La casa también cuenta con otro dormitorio, el principal, donde hay una cama con dosel de metal de gran tamaño, un baño donde predomina el dorado y el negro; y un amplio vestidor.

La propiedad dispone de una cocina con paredes revestidas con estuco veneciano gris que, junto a las baldosas hidráulicas del suelo ,"crean un conjunto armonioso y muy actual", según reza el propio anuncio.

Detalle del Goya que ganó Fernando Tejero en 2003, y que tiene colocado sobre el escritorio.

En las imágenes del portal web donde ha puesto a la venta este piso se pueden ver algunos recuerdos del actor, como el Premio Goya que ganó en 2003 en la categoría de Actor revelación por su papel en Días de fútbol. El intérprete lo tiene en una sala contigua al salón, sobre el escritorio.

Otro de los recuerdos del actor es un muñeco que tiene en el lavabo de unos de los baños, y que le representa interpretando el papel de Emilio en Aquí no hay quien viva, el papel gracias al cual se hizo famoso en España.

Detalle del muñeco de Fernando Tejero interpretando a Emilio en 'Aquí no hay quien viva'.

Últimos escándalos

Hace un mes, el actor fue portada de la revista Cuore tras ser fotografiado dándose un beso con Pol Badía, exconcursante de Gran Hermano y expareja del maestro Joao.

Unas imágenes que suscitaron una gran polémica, ya que el intérprete siempre ha querido mantener un perfil bajo en lo que a su vida privada se refiere. Los abogados de Tejero no tardaron en enviar un comunicado tratando de atajar estas informaciones.

El actor Fernando Tejer se situó en el centro de la polémica tras hacerse públicas unas fotografías besando a Pol Badía. Jorge Barreno.

"La información apreciada los últimos días en diversos medios de comunicación, relativa a una supuesta relación sentimental del Sr. Fernando Tejero, ha sido difundida sin atender al más elemental principio de veracidad y descuidando la mas mínima obligación de no traspasar determinados límites, afectando con su contenido no solo a la verdad, sino a los más fundamentales derechos e intereses del Sr. Fernando Tejero, quien se ha visto grave y personalmente afectado por el contenido de las informaciones cuya falsedad, desde ya, manifiesta. Los hechos que se publican no pueden estar más lejos de la realidad. El Sr. Fernando Tejero estaba comiendo con un sobrino, en un restaurante de las playas de Barcelona, cuando se ha visto sorprendido por la situación que una cámara ha captado y de la que no se desprende ni se puede desprender absolutamente nada que no sea producto del morbo y de la avidez comercial con que determinados medios de comunicación presentan los hechos dando pábulo no sabemos a qué explicaciones ni menos, de quién".

Por su parte, Pol Badía también quiso ofrecer su versión de los hechos: "Me siento utilizado, estoy descubriendo que esto esconde cosas que tengo que aclarar, pero en estos momentos lo único que me importa es recuperar mi relación con Joao".

"A mí, de la imagen lo único que me preocupa es lo que le preocupe a Joao. Estoy centrado en eso y no puedo decir más. Me siento utilizado por los acontecimientos porque las cosas no son como parecen y vuelvo a repetir que lo que me interesa es solucionar las cosas con Joao y hablar con él. En estos momentos no me interesa nada más. Ni mi imagen, ni la de Tejero ni la de nadie, solo la de Joao", añadió Pol Badía.

