Maestro Joao: "A mi madre le robó un hijo sor María"

El Maestro Joao ha sido una de las caras más visibles de la última edición de Supervivientes. Se ha convertido en protagonista por sus extrañas técnicas de predicción, la presencia de su madre en los platós y su relación con Luismi.

El drama ha acompañado al vidente durante toda su vida. Su familia ha convivido con la falta de dinero y la tragedia desde que su madre se quedó embarazada por primera vez. Benita habla de la maternidad: "Di a luz a siete niños, una se me murió en casa y al mayor me lo robaron", cuenta.

El Maestro Joao junto a su madre en el plató de 'Supervivientes'.

"Di a luz a un niño grande (...) el médico me dijo que mi hijo había muerto y que lo iban a enterrar con otros bebés. No me dieron ningún papel", cuenta en la revista Lecturas. El Maestro Joao corrobora la versión de su madre. "Parió sin anestesia y vio a la criatura llorando, le dijeron que había muerto y ella quiso ver a su hijo, pero nunca se lo enseñaron. A mi madre le robó un hijo sor María", explica el exconcursante.

La infancia del Maestro Joao nunca fue fácil. Confiesa los problemas económicos por los que pasó su familia. "Un profesor me llamó delante de todos mis compañeros para decir: 'Castejón no has pagado', es muy duro no ir a las excursiones (...) Tomábamos el roscón de Reyes al día siguiente, lo que había sobrado a otros niños", confiesa.

"Empecé a trabajar a los 13 años. No me obligaron a dejar el colegio pero no había dinero y no me arrepiento", explica. Una dura etapa de su vida que aún le pesa pero que ha superado gracias al trabajo y el apoyo familiar.

El Maestro Joao también ha querido hablar sobre su relación con Luismi 'El Niño'. Confiesa que es una de las personas más especiales de su vida: "Le daría directamente mi vida", confiesa en la entrevista.

