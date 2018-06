Alba Carrillo, a Sandra Gago: "Cuando vengas llorando, te abrazaré"

Alba Carrillo (31 años) no quiso perderse la fiesta de despedida de Supervivientes a la que acudió con su madre Lucía (55). Alba reconoce que estuvo muy emocionada y feliz durante la final del programa: "Me ha gustado un montón que gane Sofía (21), que gane una chica".

La modelo aprovechó la ocasión para hablar sobre la relación de su exmarido, Feliciano López (36), y Sandra Gago. Hace unas semanas, Alba ya se pronunció al respecto y le dio unos 'consejos' a Sandra, aunque ella asegura no necesitarlos porque se encuentra "enamorada y encantada" con Feliciano.

Alba Carrillo en el photocall de la fiesta. Gtres.

No obstante, sigue pensando que Feliciano López acabará tarde o temprano haciéndole daño y para cuando ese momento llegue, la modelo le ofrece sus brazos a Sandra Gago: "Me ha contado un compañero vuestro que no va a seguir mis consejos... Si yo te entiendo chatina, pero cuando vengas llorando, te abrazaré, yo si quieres te abrazo, que vas a llorar".

La maniquí defiende a Sandra ya que, según ella, la culpa de todo la tiene Feliciano: "Ese hombre no es para ninguna mujer, bueno para una niña puede ser que sí. No lo veo para una mujer porque es un alma libre y tiene libre todo su cuerpo".

Tan nefasta ha sido su experiencia con el Feliciano López que a Alba Carrillo se le han quitado las ganas de pasar por el altar: "Volvería a ser madre porque para mí ha sido lo más maravilloso del mundo, pero casarme no fue la experiencia de mi vida, por tanto no lo volvería a hacer".

Alba no quiere oír hablar de bodas hasta que no acabe el juicio de divorcio con Feliciano, que nos asegura que terminará en el mes de noviembre.

Sandra Gago y el tenista mantienen una relación desde hace meses, después de que el deportista se convirtiera en el centro de las noticias por los reproches y las confesiones de Alba Carrillo. La tertuliana acusaba al tenista de haberle puesto los cuernos durante el tiempo que estuvieron juntos, entre otras recriminaciones.

En todo este tiempo Gago y Feliciano han tratado de mantener su relación de la forma más discreta posible. Tanto es así que no fue hasta finales de mayo cuando la pareja compartió su primera imagen como novios durante una visita a unas conocidas bodegas en el Ribera del Duero. El deportista acompañó la fotografía junto al comentario: "Contigo siempre".

En este tiempo, además, Sandra se ha convertido en la fan número uno del tenista. La joven no duda en trasladarse a todas las ciudades para estar junto a Feliciano en cada partido y apoyarle.

[Más información: Alba Carrillo recibe el Premio Limón por su relación con la prensa]