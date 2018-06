El baile de Gabriel Rufián con Mireia Varela, ligero y grácil como un bloque de hormigón

En las últimas horas se ha difundido un vídeo donde se ve a Gabriel Rufián (36 años) y Mireia Varela (29), su esposa, ensayando un baile. Las imágenes las publicaron ambos en sus ruedes sociales y se han viralizado en poco tiempo.

La mujer del político de ERC compartió el vídeo junto al mensaje: "El baile es la expresión perpendicular de un deseo horizontal", mientras que el catalán lo hizo con el comentario: "Chachachá con Mireia Varela. Family time".

Los usuarios no han tardado en sacar su lado más ingenioso y comentar las imágenes: "Me has sacado una sonrisa", "¡Qué valor colgar el vídeo!" "apúntate a samba" o "me encanta, qué capacidad tiene este chico", son algunos de los mensjaes que aparecen en su publicación.

Hay otros que han querido hacer humor con su tendencia política, y es que es uno de los principales representantes del independentismo catalán. Los usuarios han editado el vídeo para que la pareja baile canciones menos afines a su ideología, como el himno del PP o Porompompero, entre otros.

😂 @gabrielrufian te acuerdas de aquello de mandar a tu doble a Eurovisión? Ahora te doy una idea para bailar. Venga que dentro de unos meses dejas de parecer un palo y puedes ir a #FamaABailar o #BailandoConLasEstrellas😂😂😂 https://t.co/Qhb3hFa8wB — David Díez Nieto (@David10Nieto) 18 de junio de 2018

A pesar de la sorpresa que ha generado estas imágenes, no es la primera vez que el político de ERC y su esposa asisten a clases de baile. La propia Mireia compartió el 8 de febrero un vídeo en el que se ve a la pareja bailando un tango.

Todas estas coreografías las ensayan en la escuela de baile de salón y ritmos latinos "va de ball", situada en Sabadell (Barcelona). Teniendo en cuenta los vídeos que la pareja ha compartido y la oferta de este centro, lo más probable es que Rufián y su pareja hayan escogido los cursos grupales de bailes de salón, con un precio de 20 euros al mes y que incluye vals, tango, pasodoble, chachachá y fox, según su página web.

Si la pareja prefiere bailar sin que haya curiosos observando, más teniendo en cuenta lo conocido que es Rufián, esta escuela también oferta clases particulares. En esta modalidad, una clase semanal tiene un precio de 30 euros.

Mireia Varela, la filóloga que le enamoró

La relación de Gabriel Rufián y Mireia Varela se remonta años atrás. Rufián la estuvo viendo durante varios meses en el metro, hasta que un día consiguió reunir el valor suficiente para darle un papel con su teléfono y correo electrónico. Mireia quedó encadilada por este gesto, y comenzaron una relación que pronto daría la bienvenido a un nuevo miembro: Biel (7), el hijo que tienen en común.

Conforme avanzaba su relación y la posición económica de ambos, la familia se trasladó en 2012 a una modesta vivienda del barrio de la Creu Alta en Sabadell, cerca de Barcelona y de la que es su actual escuela de baile.

La joven, mientas tanto, se afanaba en sus estudios que consiguió terminar en 2015, obteniendo así el grado en Lengua y Literatura Española por la Universidad Autónoma de Barcelona. Posteriormente realizó un máster de Lengua Española, Literatura Hispánica y Español en la misma institución, y actualmente se encuentra realizando un doctorado en este ámbito.

A diferencia de otras esposas de políticos, Mireia no duda en compartir su día a día en sus redes sociales. Es gracias a ella que se conoce el lado más cotidiano de Rufian, con su hijo, sus amigos y, según el último vídeo que se ha hecho viral, incluso bailando.