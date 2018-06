El antes y después de los Supervivientes: esto es lo que han adelgazado

Supervivientes se ha alzado como uno de los grandes reality shows de los últimos años. Los concursantes regresan a su vida normal y lo hacen con un gran cambio físico. El que más peso ha perdido ha sido Francisco, que tras casi tres meses de concurso, regresó a España con 25 kilos menos. Otros, como Sofía Suescun no han perdido tanto peso, la navarra ha adelgazado tan sólo 5 kilos.

Sofía Suescun

La ganadora es una de las participantes que más tiempo ha pasado en la isla y, sin embargo, su peso no lo ha notado. La navarra ha perdido 5 kilos en estos tres meses de concurso.

Logan

Ha sido el segundo finalista y una de las grandes sorpresas de esta edición. El Tarzán de esta edición llegó a la isla con 90 kilos y se ha quedado en 77. El asturiano ha perdido nada más que 13 kilos en tres meses.

Raquel Mosquera

La concursante ha sido una de las más felices cuando ha visto su reflejo en el espejo por primera vez. Raquel ha perdido casi 17 kilos durante Supervivientes, antes pesaba 86,7 y ahora 70. "Me gusta lo que veo… Se me ha quedado un cuerpazo. ¡Me siento guapa!", ha dicho.

Sergio Carvajal

El influencer ha perdido casi 15 kilos durante estos meses. Sergio dijo que se veía bien pero que quería recuperar algunos kilos y así mantener la masa muscular.

Maestro Joao

El vidente ha vivido un muy imponente cambio físico. Cuando entró pesaba 84,7 kilos y ahora pesa 62,4. El Maestro Joao se sintió feliz al conocer que había perdido más de 22 kilos.

María Jesús Ruiz

La exmodelo ha sido, después de Sofía, la que menos peso ha perdido durante estos meses. La andaluza ha adelgazado 8 kilos tras tres meses de sin comer en condiciones y días de hambre.

Hugo

Hugo llegó a mitad de concurso. Ha pasado 57 días en la isla hondureña donde ha perdido casi 12 kilos tras tantos días de hambre, calor y trabajo. El ex de Sofía estaba muy sorprendido con el radical cambio.

Alberto Isla

La pareja de Chabelita también ha sido una gran sorpresa en el concurso. En su regreso a España, el superviviente volvió con una estilizada figura tras perder 14 kilos.

Francisco

El cantante ha sido el que más peso ha perdido durante estos días. Francisco ha pasado de una talla 56 a una 38 tras perder 25 kilos.

Mayte Zaldívar

La ex de Julián Muñoz ha sido una de las concursantes que menos peso ha perdido. Ella se veía estupenda cuando salió del concurso y así lo demostró cuando se miró frente al espejo.

María Lapiedra

La colaboradora de Sálvame abandonó el concurso cuando todavía no había cumplido ni dos meses en él. Ha sido una de las personas que menor cambio físico ha experimentado, tan sólo perdió algo más de 4 kilos.

Melissa Vargas

Es una de las concursantes que menos tiempo ha pasado en la isla hondureña. Aunque estuvo a punto de abandonar, finalmente no lo hizo y al regresar a España vio cómo su cuerpo había cambiado levemente.

Fernando

La pareja de Mayte tampoco perdió mucho peso durante el concurso aunque sí que se puede ver un importante cambio desde el día que entró hasta el momento en el que puso un pie fuera del concurso.

Adrián

Fue una de las personas que abandonó el programa al principio por problemas de ansiedad. El actor también ha sido uno de los concursantes que menos ha adelgazado y menor cambio ha experimentado.

Saray Montoya

La sevillana no aguantó la presión y se tuvo que marchar del concurso. Al abandonar el concurso, no tuvo el privilegio de que grabaran su reacción al mirarse al espejo y no hay datos sobre cuánto perdió.

Romina

La argentina también ha vivido un gran cambio físico. Desde su inicio trabajó y ha visto cómo su cuerpo iba perdiendo kilos a medida que pasaban los meses.

Isabel Castell

La catalana era una de las apuestas más fuertes para ganar el programa por su gran capacidad física. Su cuerpo fibroso se transformó a medida que pasaron los días y perdió 10 kilos.

