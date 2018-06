Muere Santos Blanco, miembro del grupo Locomía, a la edad de 46 años

Santos Blanco, miembro del mítico grupo Locomía, ha fallecido a la edad de 46 años por "causas naturales". En un comunicado lanzado a través de la página oficial del Facebook de la banda se ha asegurado lo siguiente: "Hoy toca despedirnos de un ser único que dejó una huella imborrable. Santos llegó a Locomía en un momento álgido y de gran éxito del grupo. Su aparición fue clave para brillar como nadie en ese inolvidable festival de Viña del Mar, en 1992. Su rostro angelical y su cuerpo apasionado por la danza le hicieron inolvidable en este concepto", concluían.

Locomía. Festival Viña del Mar 1992 JALEOS

Puestos en contacto con Jordi Tarré, general manager de Tarré Management, empresa responsable de la representación del grupo en los últimos tiempos ha explicado a JALEOS que "estamos todos conmocionados. Nos ha venido muy de golpe. Es una noticia que, de verdad, no esperábamos, y que nunca en realidad te esperas". La filtración de la noticia, inexplicablemente, llegó hasta Uruguay. Determinados fans latinoamericanos se pusieron en contacto con Tarré para cerciorarse de la veracidad de la noticia. Para su desgracia, era cierta: "Los miembros de Locomía están conmocionados, te puedo decir que no tienen intención de hablar con nadie y que anoche a las dos de la madrugada dábamos la noticia a Xavier Font, que está en Cuba, y cayó como un jarró de agua fría".

El cuerpo sin vida de Santos Blanco ha sido encontrado en su casa de Gijón, su ciudad natal, y según detalla Tarré a este periódico "su familia nos ha dicho que ha sido muerte por causa natural. Simplemente no se despertó".

Revolución, musica y moda

El grupo musical Locomía nacía en Ibiza a mediados de los años 80 con una intención absolutamente opuesta a la música. No pretendían hacer música sino entregar tips de moda a través de sus innovadores estilismos que incluían hombreras kilómetricas e hipnóticos movimientos no con abanicos sino con pericones, la versión maxi del clásico abanico español. "Mucha gente no lo sabe, pero Locomía no nació con ambiciones musicales, en realidad era un grupo que quería expresar cosas a través de la moda", declaraba Lurdes Iribar, la conocida como "quinta integrante", en una entrevista.

Los cuatro pilares fundadores de Locomia fueron Xavier Font, su hermano Luis Font, Carlos Armas y Manuel Arjona. Cuatro años más tarde, Luis era sustituto por Juan Antonio Fuentes, estudiante de Arte Dramático y bailarín profesional. Tres años después en 1991, Fuentes era sustituido por Santos Blanco, actor y bailarín cuya primera presentación en el Festival de Viña del Mar en Chile en 1992 fue un absoluto y rotundo éxito. Este jueves, Santos, fallecía a la edad de 46 años por causas naturales en su hogar de Gijón, Asturias.