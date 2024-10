Carmen Machi y su discreto novio, Vicente, protagonizan gestos de cariño en público poco habituales: los detalles

Carmen Machi (61 años) se ha ganado gracias a su trabajo y empeño ser una de las actrices más conocidas y queridas del cine español. Gracias a uno de sus últimos trabajos, La Mesías, ha conseguido también ser reconocida por el público más joven.

Ahora vuelve a estar de estreno. Fue este pasado 19 de octubre cuando presentó en la Seminci, muestra cinematográfica celebrada en Valladolid, su último proyecto audiovisual y en el que estuvo acompañada y rodeada de algunas de sus compañeras de reparto.

Verano en diciembre está protagonizada por Carmen Machi, quien interpreta el papel de Teresa, que vive junto a sus cuatro hijas y su suegra nonagenaria. Se trata de una comedia coral en la que conmemorarán el aniversario de la muerte del patriarca del clan. Una presentación que fue todo un éxito y que recibió la ovación de los afortunados que pudieron verla de manera anticipada.

Vicente, la pareja de Carmen Machi en una gala de los Goya.

Pero en esta cita, la galardonada actriz, no estuvo sola. En la sombra y manteniéndose siempre en un segundo plano estaba su pareja, Vicente. Pese a llevar más de 20 años de relación, han logrado mantener todo lo que tiene que ver con su noviazgo en la más estricta intimidad.

Carmen Machi ha conseguido que su vida privada no sea objeto de titulares gracias a la línea que ha trazado para separar lo profesional de lo personal. Pero no solo no se conocen detalles de esta relación, es que apenas se sabe información de su pareja.

Les caracteriza la discreción, pero no se esconden públicamente. EL ESPAÑOL fue testigo en primera persona de una escena muy poco habitual en la pareja y ante decenas de personas que se encontraban allí en ese mismo preciso instante.

Carmen Machi y Vicente en la estación de Chamartín.

A última hora de la tarde de este viernes, 18 de octubre, Carmen Machi y Vicente se encontraban en la madrileña estación de Chamartín. Durante varios minutos permanecieron sentados en la sala de espera con dos maletas. Fue en ese momento cuando comenzaron los gestos de cariño y afectivos entre ambos. Demostraron la complicidad que existe entre ellos y el buen momento personal que atraviesan.

Carmen Machi se apoyó en el hombro de su pareja y también le demostró su amor con algún que otro beso en la mejilla. Uno de los momentos más especiales fue cuando la actriz puso su mano sobre su cara y empezó a acariciarla suavemente. Un acto poco frecuente en ellos teniendo en cuenta que nunca suelen hacer estas demostraciones de amor en público.

Un momento íntimo que fue interrumpido por la megafonía de la estación, cuando anunció la vía del tren que ambos iban a coger. Su destino era Valladolid, ciudad hasta la que ambos viajaron para la presentación de este nuevo proyecto cinematográfico. La pareja consiguió pasar desapercibida entre los presentes y fueron uno más entre la gran aglomeración de pasajeros que se dirigía hacia las vías.

Carmen Machi, en el 'photocall'. EFE Daniel Pérez

A su llegada a Valladolid, ambos salieron por una puerta secundaria de la estación junto a otros viajeros. Carmen Machi, teléfono en mano, y Vicente recorrieron un pequeño recorrido hasta llegar a la salida principal, donde les estaba esperando un coche negro que les llevaría hasta el hotel en el que se hospedaron durante, al menos, dos noches.

Son escasas las ocasiones en las que la actriz ha hablado públicamente de su pareja y, de hecho, no se conoce ningún dato de Vicente, más allá de su nombre. "Llevo con él un montón de años, probablemente más de 20. Es maravilloso, es un ser extraordinario", defendió en una entrevista con Mujerhoy.

Se sabe que viven juntos en un céntrico piso de Madrid y que suelen disfrutar de paseos y viajes juntos. "Casarme me da miedo, lo mismo que tener un hijo", aseguró en otra ocasión. Una frase que confirma que, por el momento, no han pasado por el altar ni tienen intención de hacerlo.