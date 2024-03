El lado más personal de Carmen Machi: el misterio de su gran amor, Vicente, y con fama de tener "mala leche"

La industria cinematográfica no se entiende sin Carmen Machi (61 años). Desde hace más de dos décadas la conocida actriz se cuela en las pantallas de los hogares españoles. Precisamente, es una de las grandes invitadas que acude este martes, 12 de marzo, a El Hormiguero para presentar su último filme: una película que se centra en la España de la posguerra.

Desde hace años, Carmen Machi conquista al público con su alegría y sentido del humor. Unas cualidades que quedaron patentes en su papel de Aída en la serie con este mismo nombre que se estrenó en Telecinco en el año 2005. Otro de sus grandes éxitos fuera de la televisión fue en Siete apellidos vascos, una película muy bien acogida por la crítica y los espectadores.

Sin embargo, la actriz ha mantenido su vida privada de forma muy discreta pese a estar en el foco mediático por su trabajo. Se trata de una decisión que ha tomado Carmen Machi, aunque durante una de sus últimas apariciones en el plató de Pablo Motos dejó unas pinceladas sobre cómo era su vida junto a su pareja: "Yo tengo que reconocer que a mí mi pareja me espera, pero yo a él no. Si me quedo dormida, él no avanza en la serie. Si se queda él, yo sí avanzo".

Vicente, la pareja de Carmen Machi en una gala de los Goya.

Poco se conoce sobre su gran amor, Vicente. Su relación con Carmen Machi es totalmente desconocida para el público, aunque han transcendido algunos datos de su vida. A pesar de que acude a muy pocos eventos con la actriz, Vicente es músico de profesión y acompañó a la protagonista de Aída durante una gala de los Goya en la que Carmen Machi recibió un galardón por su interpretación en Ocho apellidos vascos.

Según se deslizó en Mediaset España, ambos viven bajo el mismo techo en un céntrico piso de Madrid. Suelen disfrutar de paseos y viajes juntos, aunque no se han podido encontrar fotografías de ellos en las redes sociales. La actriz ha hablado en alguna ocasión sobre sus planes de futuro con Vicente y ya descartó en su momento una posible boda con él. "Casarme me da miedo, lo mismo que tener un hijo", aseguró.

"Llevo con Vicente, mi pareja, un montón de años, probablemente más de 20. Vicente es maravilloso, es un ser extraordinario", dijo en una entrevista a Mujerhoy sobre su relación.

A Carmen Machi su pasión por la interpretación le viene desde pequeña, ya que viene de una familia de pintores, escritores y su apellido es de origen siciliano. Su primer papel en el espectáculo le llevó con tan solo 16 años, cuando debutó en el teatro con la obra de Federico García Loca Bodas de sangre. La actriz se define a sí misma como "una siciliana profunda con mala leche", aunque considera que es bueno porque "hay que defenderse de la vida".