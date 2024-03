Virginia Troconis enamora con un conjunto que te hará quedar bien en cualquier evento

El pasado viernes, 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, el diestro Manuel Díaz El Cordobés (55 años) y su mujer y razón de amor, Virginia Troconis (43), rompieron su habitual discreción y acudieron a un plató de televisión por primera vez juntos.

Forman uno de los matrimonios más sólidos del panorama nacional y lo demostraron en ¡De Viernes!, en Telecinco. La dupla acudió a la televisión para hablar de amor y hacer balance de su relación sentimental justo cuando se cumplen 20 años del día en que se conocieron.

Troconis no sólo es la esposa de El Cordobés, sino que en España también es conocida por su proyección empresarial y, sobre todo, por su papel como influencer y suscriptora de moda.

[El regio vestido de rayas con el que Virginia Troconis celebró el Día Internacional de la Mujer]

El vestido y la cazadora de Virginia Troconis en un fotomontaje de EL ESTILO de EL ESPAÑOL.

Todo lo que promociona, a nivel estilístico, en sus redes sociales termina agotándose en cuestión de horas. Y es lo que ha ocurrido en una de sus últimas publicaciones. Virginia disfruta de un día de campo, lugar al que siempre acude para "coger fuerzas", y sus 264.000 seguidores se han fijado en dos complementos clave de su outfit: en su vestido y en la cazadora que lo acompaña.

Un conjunto ideal para quedar bien en cualquier evento al que acudas: sea informal o con un toque arreglado. Por un lado, la venezolana se ha decantado por un deslumbrante vestido de punto, firmado por de Sandro.

Un modelo del vestido de Sandro de Troconis.

"Vestido midi de punto pointelle, cuello redondo, tapeta de botones, falda evasé con abertura y bolsillos con botones", se puede leer en la web. Cuesta 315 euros. En lo que respecta a la cazadora, es de ante y pertenece a la marca IKKS.

"El nuevo chaquetón cropped añadirá elegancia a tu outfit con su piel de ante camel y su botonadura cruzada. El forro tiene un mensaje oculto: Je t'aime. Moi non plus", se detalla en el apartado de Descripción. La cazadora cuesta 425 euros.

La elección de moda de Virginia Troconis fusiona con maestría la sofisticación de Sandro con el toque rockero y versátil de IKKS, creando un conjunto que refleja su estilo distintivo. El vestido de punto aportó un aire bohemio y femenino, mientras que la cazadora de ante agregó un toque moderno y desenfadado.

Virginia demostró una vez más su habilidad para mezclar piezas de diseñadores de renombre, destacando su versatilidad y su ojo para la moda. Este look único es una opción perfecta tanto para una escapada al campo en el fin de semana o para una cena. Las reacciones a la publicación de Virginia Troconis no se han hecho esperar: "Olé, olé y olé, estás preciosa", "No se puede ser más hermosa", "Menuda belleza", "Espectacular el vestido".