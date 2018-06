Edmundo compra el regalo de cumpleaños de María Teresa en un bazar chino

Edmundo Arrocet (68 años) es un romántico. El pasado lunes, María Teresa Campos cumplía 77 años y tal y como recogió JALEOS, no gozaba la presentadora de demasiados ánimos para fiestas y jolgorio. Fuentes cercanas a la pareja informaron a este periódico de que "por su cumpleaños Teresa quiere algo tranquilo, hará algo con sus hijas y con Edmundo al mediodía, comerán juntos y poco más".

Efectivamente, la pareja se trasladó hasta un conocido restaurante de la calle Jorge Juan del barrio de Salamanca en Madrid y disfrutaron de un distendido almuerzo. A continuación, Edmundo salió a hacer sus recados con la intención de sorprender a su la comunicador. El actor se acercó hasta la tienda situada en Majadahonda, perteneciente a su amiga Lin Chen y que se hizo famosa tras aparecer en el reality Las Campos, donde se le pudo ver entre la sección de gafas de sol y blusas veraniegas.

Edmundo Arrocet y su amiga Lin Chen. Gtres

Con un aspecto joven, lozano y renovado, incluyendo su cabellera tintada como antaño, previa a su participación en Supervivientes, Edmundo accedía al local, saludaba a su amiga Lin y adquiría algunas prendas de ropa, presumiblemente para tener un detalle con Teresa en el día de su reinado.

Según la propia María Teresa, Edmundo es una persona detallista durante todo el año. Siempre, excepto en las fechas señaladas: nunca regala nada en Navidad, en el día de Reyes o en los cumpleaños. Sin embargo este año ha sido diferente. La presentadora necesita el cariño de los suyos más que nunca y Edmundo la cuida, la mima y la quiere contra todo y todos.

Edmundo con el regalo de María Teresa en una bolsa del chino Lin Chen. Gtres

María Teresa Campos no se encuentra en su mejor momento profesional. En lo personal, intenta ver la vida en positivo junto a su pareja y su familia pese a los achaques de salud que le sobrevinieron en el último año: un ictus y una suboclusión intestinal. Según su círculo interno, "desde lo del ictus cambió su esquema de vida, pero eso no quita para que no esté con ánimos. Siempre digo que volverá la misma cuando le den ese programa que se merece. Mientras tanto, está grabando estos días las dos últimas entregas que quedaban de su reality Las Campos, que lo pondrán en breve".

La veterana presentadora sigue a la espera de que Mediaset España le otorgue el proyecto televisivo amoldado a su figura y patrón. Un programa, se llegó a comentar, de entrevistas, que de momento no tiene visos de ver la luz. Entre tanto, disfruta de momentos de amor y humor junto al hombre que en el verano de 2014 le devolvió la sonrisa.

