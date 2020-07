Cuánto cuestan y cómo son las vacaciones de Adara y Rodri en Ibiza

Adara Molinero (27 años) vuelve a estar enamorada. La que fuera ganadora de GH VIP 7, exhibe sin problema alguno su relación con Rodri Fuertes (30), un noviazgo que ha surgido inmediatamente después de su ruptura con Gianmarco (23). La madrileña ha demostrado que en el tema sentimental cuenta con una gran capacidad de recuperación. A finales del pasado año confesaba haberse separado del padre de su hijo, Hugo Sierra (45), y rehízo su vida de manera inmediata en los brazos del italiano, un aparente idilio que no logró superar el mes de marzo. Idas y venidas emocionales que bien merecían un descanso.

La nueva pareja ha puesto mar de por medio y han elegido como destino Ibiza para pasar unos días, lugar en el que están disfrutando a lo grande de todos los placeres que la isla pitiusa ofrece al visitante en plena temporada estival. Además de su faceta puramente televisiva, la joven tiene una gran repercusión en las redes sociales, lo que la coloca la etiqueta de 'influencer'. Sitios paradisíacos, placenteras actividades, modelos imposibles o platos de ensueño, estos son los contenidos que se pueden ver en la cuenta de Instagram de Adara durante sus días de vacaciones, pero ¿cuánto cuesta todo esto? Desvelamos a continuación la hoja de ruta que la concursante de realitys está llevando a cabo en la isla balear.

1. Un hotel de ensueño y sin niños

Hotel Sol Beach House de Ibiza. Trip Advisor

El hotel elegido por la pareja ha sido el Sol Beach House de Ibiza, un alojamiento ubicado cerca del Puerto Deportivo al que solo se permite la entrada de adultos. Parece que Adara Molinero ha preferido estar exenta de responsabilidades maternas durante estas vacaciones. Vistas de excepción al mar desde sus habitaciones, dos piscinas infinity, camas balinesas y diferentes espacios gastronómicos, hacen de este lugar un sitio ideal para desconectar. Un paraíso del que se puede disfrutar a cambio de una horquilla de precios que van desde los 180 euros, la habitación más sencilla, a los 424 euros por noche.

2. Masajes con el mar de fondo

Adara Molinero durante la realización de un masaje en Ibiza.

No hay nada más apetecible que un reconfortante masaje a la orilla del mar. Esto bien lo sabe la concursante de realities, que ha mostrado desde su perfil de Instagram cómo disfrutaba de las expertas manos de una profesional para relajar sus músculos. Un servicio que proporciona el mismo hotel en el que se aloja junto a Rodri, y que tiene un coste que va desde los 45-50 euros en adelante, todo dependiendo de tipo de masaje y del tiempo de duración.

3. Clubs de playa con estilo hippie-chic

Pero Adara y Rodrigo no solo disfrutan del hotel, y es que la pareja ha mostrado sus seguidores lo mucho que han gozado de uno de los clubs de moda de la isla, el Alma Beach. Ubicado en la cala de Port des Torres, el establecimiento ofrece a su clientela una restauración basada en gastronomía saludable y, como no podía ser de otra manera, unas excepcionales vistas al mar. Pasar una hora en las hamacas del club tiene un coste de 10 euros la hora, mismo precio que cuestan las sombrillas. Una cantidad que brinda la posibilidad embriagarse del espíritu boho-chic que evoca el entorno.

4. Apetitosos platos

Adara Molinero capta cada uno de los detalles que rodean su estancia en Ibiza.

Si bien Rodrigo está siendo su mejor compañía en este viaje, el móvil es su aliado para plasmar todos los momentos que vive durante sus vacaciones. La ex gran hermana subió una storie de Instagram en la que se la veía disfrutar de la cocina del restaurante Ohana de Ibiza. Un lugar ubicado en primera línea de playa que está especializado en mariscos, pescados y arroces. Una cocina que mezcla el estilo mediterráneo con el oriental y cuyo precio medio por persona oscila en los 50 euros, precio que se incrementa si lo que se desea es degustar platos más costosos que la carta ofrece.

5. Un bañador que deja poco a la imaginación

Ver esta publicación en Instagram En el paraíso de Ibiza 🏝 @solbymelia Una publicación compartida por ADARA MOLINERO (@adara_molinero) el 20 de Jul de 2020 a las 9:21 PDT

La última fotografía de Adara en bañador ha revolucionado las redes sociales. La madrileña lució su escultural figura ataviada con un sexy traje de baño que, a decir verdad, dejaba poco a la imaginación. La escueta tela que cubría su cuerpo ha sido objeto de crítica, ya que varios usuarios de Instagram lo han llegado a catalogar de "vulgar", "choni" o incluso "hortera". Calificativos que no parecen haber importado demasiado a la protagonista de la imagen. Si bien es cierto que Molinero no está escatimando en sus vacaciones ibicencas, sí que, aparentemente, ha demostrado no ser muy derrochadora a la hora de adquirir su atuendo playero, y es que el 'modelito' puede comprarse a través de una conocida tienda online de procedencia china por tan solo 10 euros. Todo un chollo si lo que se pretende es lucir cómo la polémica ganadora de GH VIP.

