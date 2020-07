Adara Molinero declara su amor por Rodri Fuertes con una emotiva carta

Desde hace varias semanas, la relación entre Adara Molinero (27 años) y Rodri Fuertes (30) está dando de qué hablar. Y es que la pareja está viviendo ahora el mejor momento de su reciente noviazgo. Fue la ganadora de GH VIP 7 quien confesó su amor por el exconcursante de Gran Hermano 17 en la revista Lecturas. Una información que no dejó indiferente a nadie, ya que confirmaba los rumores que apuntaban a que ambos tenían un romance. Una sospecha de la que también habló en su momento Gianmarco Onestini (23), al asegurar que Adara y el ex de Beatriz Retamal (23) se estaban intercambiando algunos mensajes.

Hasta entonces, ninguno de los dos había hecho pública su relación en sus redes sociales. Ha sido hace unas horas cuando Adara ha compartido con sus seguidores de Instagram un story que muestra un texto en el que pregona su amor por Rodri Fuertes, a quien le agradece haberla apoyado en sus días más difíciles.

El texto que ha publicado Adara en sus 'stories' de Instagram. Redes sociales

"Probablemente me mates por escribirte esto públicamente, pero necesitaba agradecerte que hayas estado en mi peor momento. Gracias por aguantarme en mis peores días, gracias por escucharme, por escuchar mis lágrimas. Es fácil estar en los momentos buenos, pero difícil en los malos y tú estuviste ahí apoyándome día tras día. Siempre te estaré agradecida", se lee en la breve pero intensa carta publicada por Adara, quien no ha dudado en mencionar a Rodri.

Poco después de que Adara Molinero compartiera el citado texto, Rodri también publicó en sus stories un escrito que, probablemente, ha sido dirigido a su nuevo amor. Sin embargo, a diferencia de la ganadora de GH VIP 7, este ha evitado mencionarla. "Me gustan las personas que aun en la oscuridad, se nutren de luz e irradian su brillo al mundo. Esos descarados que sonríen gratis, sin razón y porque sí. Los que celebran la lluvia sin miedo a mojarse y aprecian el frío por sentir el calor de un abrazo. Me gustan las personas que porque tienen la sabiduría de aquel no carga el peso innecesario de las cosas, y alimentan su alma de todo lo vivido. Me gustan aquellos pocos que no son lo que poseen, sino lo que dan. Me gustan los locos que tienen el coraje de vivir la vida, como si nunca los fuera a alcanzar la muerte", se lee en la imagen publicada por el exconcursante de Gran Hermano 17.

¿A partir de ahora Adara y Rodri se demostrarán su amor en redes sociales? Mientras se resuelve esta interrogante, sus seguidores siguen esperando su primera imagen pública juntos.

