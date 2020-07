De Merlos y Marta López a Enrique Ponce y Paloma Cuevas: todas las rupturas vip del confinamiento

Los casi 80 días que los españoles han pasado confinados en sus hogares -entre cuarentena, fases y desescalada-, han servido para poner a prueba la solidez de muchas parejas y matrimonios del panorama rosa. En algunos casos las 24 horas juntos han supuesto un desgaste para los cónyuges, y en otras, la distancia ha pasado factura a su ya quebrantada historia de amor. JALEOS repasa las rupturas más sonadas del confinamiento, desde el escándalo del Merlos Place del que se hicieron eco incluso en Hollywood, hasta el reciente divorcio del que se tenía como el matrimonio más idílico y consolidado del mundo del corazón, Enrique Ponce (49 años) y Paloma Cuevas (48).

1. Froilán y Mar Torres

Los rumores de ruptura entre hijo de la infanta Elena (56) y Jaime de Marichalar (57) y la heredera del imperio ElPozo comenzaron el pasado otoño, sin embargo, una fotografía publicada por la joven en Año Nuevo junto a Froilán parecía zanjar cualquier información de ruptura. En el post Mar dedicaba unas bellas palabras al sobrino del Rey como el hombre que daba sentido a su vida. Pero meses más tarde, la tercera ruptura de los jóvenes era un hecho.

Fue el 29 de abril así lo confirmaba Torres vía exclusiva con una portada en ¡HOLA!. En su entrevista aseguraba que a pesar del fin de su noviazgo, el royal y la modelo siempre serán amigos y se tendrán el uno al otro como han hecho desde que se conocieron en el internado en su infancia.

Felipe Juan Froilán y Mar Torres.

2. Adara Molinero y Gianmarco Onestini

El italiano y la ex de Hugo Sierra pusieron punto final a su relación sentimental tras dos meses de intenso amor. El pasado 27 de marzo el joven de Bolonia confirmó su ruptura en un mensaje a través de sus redes sociales para anunciar a sus seguidores que el fin de su noviazgo tenía nombre y apellidos: una deslealtad de la ganadora de Gran Hermano VIP con Rodri Fuertes Puch.

En aquel momento, la revelación de Gianmarco pareció una excusa para volar de España a Italia y reunirse con su familia, ya que, según apuntaban, su relación ya no le aportaba dinero ni bolos. Pero tiempo después, la propia Adara ha revelado que ha comenzado un idilio con Rodri, que también fue concursante de GH en su decimoséptima edición.

Gianmarco y Adara Molinero se conocieron en 'GH VIP'.

3. Alfonso Merlos y Marta López

No ha habido una ruptura más sonada en los últimos tiempos. El llamado Merlos Place ha acaparado gran parte de la parrilla televisiva durante el confinamiento, pues tenía todos los ingredientes de un culebrón de éxito.

Todo comenzó el 23 de abril. El periodista participó en una videoconferencia con Javier Negre, para el programa que éste último tiene en Youtube, Estado de Alarma. Debatían sobre las incompetencias del Gobierno cuando una joven semidesnuda pasó por detrás de Merlos en dos ocasiones. No era Marta López, la que hasta el momento se creía que era la pareja del murciano.

Finalmente se descubrió que la misteriosa mujer era Alexia Rivas (27), reportera de Socialité. El revuelo mediático fue imparable durante semanas y gracias a ello, la ex gran hermana consiguió un jugoso contrato con Mediaset y la de Ponferrada multiplicó por cinco sus seguidores en redes.

Marta López y Alfonso Merlos.

4. Karlos Granada y Ana Ponce

Según pudo anunciar en primicia JALEOS hace una semana, el actor y director ha presentado los papeles para su divorcio de la maestra y actriz Ana Ponce, a los cuatro meses y medio de su boda en Valencia, ante un concejal del ayuntamiento de la ciudad.

Se dieron el 'Sí, quiero' muy enamorados, pero las consecuencias del coronavirus han hecho estragos en ellos como pareja. El estar 24 horas diarias juntos durante más de tres meses es una de las principales razones de su ruptura, según pudo conocer este medio en palabras de su protagonista.

Y es que por culpa de la pandemia, los recién casados tuvieron que anular su viaje de novios que prometía muy ilusionante. Karlos y Ana, prima de Enrique Ponce (48), se habían embarcado en un crucero de lujo por el Mediterráneo hasta que llegando a Italia, donde fueron conscientes del peligro del Covid-19. Estando en Malta les obligaron a dar marcha atrás.

Ana Ponce y Karlos Granada.

5. Mery Turiel y Santiago Silva

Fue el pasado verano cuando la famoso influencer no pudo evitar presumir de su nuevo novio. La joven sorprendía a sus seguidores gritando su amor a lo cuatro vientos con unas bellas palabras dedicadas a Santiago: "Gracias por entender mi mundo (que no es fácil), apoyarme y ayudarme en todo. Una vez me dijiste que te había ayudado a apreciar las cosas y a disfrutar de lo más sencillo. Tú me has enseñado que querer a alguien puede ser fácil, sin dramas ni toxicidades y siempre estaré agradecida contigo por eso. Viva el amor, contigo".

Sus fieles admiradores - más de 850.000- se emocionaron con la noticia y han seguido su idilio con gran felicidad. De hecho, tan sólida era su relación que varias revistas los pusieron como ejemplo de pareja ideal durante el confinamiento, ya que parecía que el encierro fortaleció su noviazgo.

No obstante, a finales de este mes, el amor se ha apagado. La pareja lleva varias semanas sin mostrarse unida en redes, y de hecho, cada uno está disfrutando de sus vacaciones por separado. Esto hizo saltar las alarmas de sus fans. Pero la clave llegó uno de estos días gracias a un mensaje de Mery a una seguidora que le confesaba que acababa de sufrir una ruptura y el ejemplo de la influencer le servía como guía, a lo que Turiel respondió con un "nada ni nadie debe frenarte".

Santiago silva Sáenz de Tejada y Mery Turiel.

6. Fiona Ferrer y Javier Fal-Conde

La pareja de empresarios ha roto después de dos años de relación sentimental, tal y como pudo confirmar este medio a través de fuentes cercanas a Fiona. Tomaron la decisión de acabar con su historia de amor durante el confinamiento, que pasaron por separado. Ella, en Madrid; y él, en Sotogrande.

Fiona y Javier se conocieron hace muchos años, pero no fue hasta 2018 cuando comenzaron los sentimientos entre ellos. Una química que derrocharon durante 24 meses en los diversos eventos y photocalls a los que acudieron, siempre con su sonrisa y su complicidad patente. Sin embargo, la pandemia mundial ha podido con su amor y parece que la distancia ya es insalvable. Pero ambos están mirando hacia adelante gracias a sus respectivos proyectos laborales.

Fiona Ferrer y el empresario Javier Fal-Conde.

7. Enrique Ponce y Paloma Cuevas

El torero y la empresaria se han separado después de más de 28 años juntos -24 como marido y mujer- y ya han iniciado los trámites de divorcio, según desvelaba la revista Semana este miércoles. Esta separación es amistosa y se ha planteado de forma cordial, desde el respeto a su relación, a sus hijas, y al cariño que todavía se tienen.

La crisis entre Ponce y la socialité empezó hace dos años. Entonces, intentaron salvar su matrimonio y su familia, tanto por ellos como por sus pequeñas, Paloma y Bianca. Pero pese a que han luchado mucho por su relación, la pareja ha terminado por admitir que el amor que existía entre ellos se había acabado.

Las primeras informaciones apuntaban a que no existían terceras personas que hubieran precipitado esta decisión, pero solo horas después se conocía, a raíz de unas declaraciones de Beatriz Cortázar, que se ha conocido la nueva ilusión del diestro. Una joven de 22 años llamada Ana Soria, con la que mantendría una relación desde hace año y medio.

Enrique Ponde y Paloma Cuevas se divorcian tras 24 años de matrimonio.

