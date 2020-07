Oriana ejerce de dentista con Christofer y le 'arregla' los dientes con una lima de uñas

Oriana Marzoli (28 años) ha protagonizado junto a su compañero Christofer (28) una de las escenas más surrealistas de La Casa Fuerte, y es que ha procedido a modificar la sonrisa del concursante como si de una profesional de la odontología se tratase y lo ha hecho con una 'herramienta' nada higiénica ni pensada para la zona bucal. Una práctica totalmente desaconsejable para todos aquellos que la hayan podido ver desde sus casas.

Parece que el joven chileno no estaba contento del todo con sus dientes, un complejo al que la que fuera tronista de Mujeres y hombres y viceversa ha querido poner solución. Con lima de uñas en mano y bajo la atónita mirada de sus compañeros, Oriana ha limado los dientes del maxilar superior de Christofer.

Mientras, el resto de concursantes no daban crédito a lo que estaban viendo ante sus ojos, tal y como las imágenes atestiguan. "Los colmillos los tenía muchísimo más largos, esto sería perfecto si me dejaras quitarte un poco más", decía Oriana tras finiquitar obra. "No, que tiene mucha sensibilidad", respondía Fani (34), que veía como su novio tenía escalofríos por la acción de la inexpertas manos de Marzoli.

"¿Ves el cambio? ¿Tú sabes lo largo que tenías los colmillos?", decía orgullosa la venezolana. Christofer parecía encantado con su cambio. "Los dentistas me van a querer matar por este vídeo, ¡O me contratan!", decía Oriana a su actual pareja, Iván, durante una visita al confesionario. Una muestra más de que la relación entre la influencer y la pareja más famosa de La Isla de las Tentaciones es cada día mejor.

Oriana limándole los dientes a Christofer con una lima de uñas #LaCasaFuerteUH pic.twitter.com/zhanVMm3bS — LA CASA FUERTE (@CasaFuerteTV) July 14, 2020

Y es que su enfrentamiento viene de lejos. Antes de entrar en el nuevo reality de Telecinco, Fani y Oriana emprendieron una 'guerra' que tuvo como campo de batalla sus respectivos canales de MTMAD -plataforma digital de Mediaset-. Una amiga en común fue la nota discordante entre las dos mujeres, que una vez dentro del citado formato dieron rienda suelta a una serie de feroces discusiones. Fani llegó a insinuar que su compañera hacía viajes con hombres a cambio de dinero y regalos, episodio que abrió la veda para que fuera se comentase la supuesta experiencia en el mundo de la prostitución de la polémica concursante. Un mal comienzo que parece haberse resuelto, dada la gran sintonía que ahora existe entre ellas.

