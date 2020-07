Gianmarco Onestini: "Me he sentido utilizado cien por cien por Adara"

Gianmarco (23) ha visitado el plató de El programa del verano para promocionar su nuevo tema, Maracaná, que promete hacernos bailar durante estos meses vacacionales. Además, aprovechando su entrevista con Joaquín Prat (45) y el resto de colaboradores, el italiano ha criticado duramente a Adara Molinero (27 años).

La pareja, que empezó el confinamiento totalmente enamorados y estrenando convivencia, ha pasado del amor al odio en tan sólo cuatro meses. Y es que la ganadora de Gran Hermano VIP y su ex novio se enfrentaron recientemente en el plató de Sábado Deluxe y se dijeron todo tipo de lindezas.

Un Gianmarco todavía dolido ha asegurado que "que no" volvería a tener una relación con Adara y sigue sosteniendo que a la madrileña siempre le gustó Rodri Fuertes (29), con quien recientemente ha confirmado que mantiene una incipiente relación. "Cuando le pillé los mensajes con Rodri esperaron simplemente a que yo me pirara para seguir con esta relación. A Adara siempre le gustó", asegura el italiano, que sin embargo cree que su ex no le fue infiel con el influencer, ya que "esperó a que me fuese para liarse con él".

Gianmarco y Adara cuando estaban juntos en el plató de 'Gran Hermano'. Gtres

Tajante, Gianmarco ha asegurado que se siente "utilizado cien por cien por Adara", a la que acusa de "no saber estar sola". "Siempre necesita a alguien para no estar sola y casualmente siempre habla fatal de todos los hombres con los que ha estado", cree el italiano. "Debería aprender que la culpa no es siempre de los hombres. Ella intenta atacar con la virilidad para afectar a los hombres. A mí directamente no me afectó pero me sentó fatal", confiesa.

Todavía dolido con Hugo Sierra, que le llamó "cerdo" durante el reality en el que la madre de su hijo Martín le fue infiel con él, Gianmarco afirma que "yo no le falté el respeto a Hugo como él y su hermano Bruno sí hicieron conmigo".

Orestini ha contado, además, que cuando estaban juntos "Adara estaba siempre pendiente de lo que hacían Hugo e Ivanna en Supervivientes. Todo el día con el móvil. No había momentos divertidos ni en los que conversar". "Convivimos ocho días y me di cuenta de cómo era ella".

Rememorando su romance con la hija de Elena Rodríguez (47) en la casa más famosa de Guadalix de la Sierra, el modelo cree que sus sentimientos fueron sinceros durante el concurso, pero "todo cambió cuandó habló con su madre, hay mucha gente que le dice a Adara lo que hacer y no es ella misma".

Por último Gianmarco ha anunciado que está "soltero pero abierto al amor". ¿Encontrará el amor el italiano en nuestro país, donde ha decidido quedarse una temporada?

