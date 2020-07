Gianmarco vuelve a atacar a Adara y presagia su final con Rodrigo

Gianmarco Orestini (23) y Adara Molinero (26) han pasado del amor al odio en tiempo récord. La ex pareja, que en el mes de marzo apostaba por su relación yéndose a vivir juntos, ahora dicen no soportarse. El italiano y la ex de Hugo Sierra (45) protagonizaron un reencuentro en el plató de Sábado Deluxe en el que volaron cuchillos entre ellos.

Este martes, Gianmarco acudió al programa Sálvame para seguir opinando sobre su ex, a la que atacó duramente. El italiano llama "mentirosa" a Adara y asegura que "ella ataca siempre a los demás pero al final tendría que decir, es verdad, me he equivocado. Nunca lo dice, siempre son otros los malos pero la gente se está enterando de cómo es. No puede engañar más a la gente, la gente es inteligente".

Gianmarco durante su intervención en Sálvame.

Además, muy contundente, el ex concursante de Gran Hermano Vip, afirma que la relación de Adara y Rodrigo Fuertes (29) no llegará a buen fin: "Absolutamente no". Sin duda, una sentencia de que presagia que este romance está abocado al fracaso. Y es que el ahora cantante dice conocer muy bien a la polémica ex azafata de vuelo.

Acerca de su sorprendente amistad con Pol Badía (28) -ex novio también de Adara y con quien compartió la casa más famosa de Guadalix de la Sierra- Gianmarco afirma que para él es "un gran amigo, un gran apoyo".

Adara y Rodrigo, un 'idilio' que viene de lejos

Según declaró el italiano, su ruptura con Adara se debió, en parte, a los mensajes que esta estaba intercambiando con Rodrigo Fuertes. Días después de esta confesión, salió a la luz que los dos concursantes de GH17 habían comenzado una relación sentimental, noticia que no pilló desprevenidos a los seguidores de reality. La casa de Guadalix fue testigo de la primera chispa que hubo entre los dos jóvenes, y es que nada más conocerse fue patente que entre ellos existía un feeling especial. A lo largo del desarrollo del concurso, ambos se distanciaron hasta llegar a protagonizar fuertes discusiones. Además de que tanto Adara como Rodrigo se emparejaron con otros dos compañeros de edición, Pol Badía y Bea respectivamente. El tiempo ha pasado, y con él todo atisbo de rencor. Un momento ideal que han aprovechado para dar rienda suelta al flechazo que no terminó de explotar en el citado programa de televisión.

