La confesión sexual de Ylenia que deja perpleja a Cristina Tárrega: "Pasa muy a menudo"

Ylenia Padilla (32 años) ha sido la última invitada del programa Animales Nocturnos. La conductora Cristina Tárrega (52) mantuvo una animada charla con su paisana, conversación en la que además contestaron a algunas de las cuestiones que los espectadores del formato ponen sobre la mesa cada lunes. El gran feeling que demostraron tener entre sí las valencianas, unido a las altas horas de la madrugada a las que se emite el formato, hicieron que el ambiente acabara caldeándose. Un diálogo muy cercano en el que la joven acabó contando uno de sus secretos sexuales más íntimos.

La pasada semana llamó al programa Vanesa, una espectadora del espacio que quiso contar una situación que está viviendo. "Desde hace dos años, me levanto por las mañanas con muchos 'calentones' y no puedo evitar tener sexo continuo. El problema es que estoy casada y mi marido no aguanta más", explicó la mujer. Un problema que tanto Cristina como Ylenia no dudaron en comentar. "Esto le pasa a muchas personas, no te sientas rara", decía la exconcursante de GH VIP, una declaración que llamó la atención de la presentadora.

Ylenia en una videollamada durante el programa.

"¿A ti te pasa?", preguntaba Tárrega a su invitada con gesto de asombro, cuestión a la que la de Benidorm no tuvo problema alguno en responder. "Bueno, ahora mismo no. Pero antes...", contestaba la joven, que mandó un mensaje de apoyo y comprensión a la espectadora que expuso su caso: "No te preocupes Vanesa, que esto pasa muy a menudo". Atenta a las palabras de su invitada, la presentadora confesó estar muy sorprendida por esta confesión. "¡Esta es mi chica! cada día que la conozco descubro algo más. Ella es como la ONCE, cada día un numerito saco y siempre lleva premio", exclamó Cristina entre risas. Una conversación de lo más distendida en la que ambas mujeres demostraron formar un fantástico tándem televisivo.

Cada semana el programa que presenta Cristina Tárrega cuenta con la visita de colaboradores procedente de otros formatos de la cadena. El estreno de Animales Nocturnos contó con Alejandra Rubio (20), personaje al que le ha seguido otros como Suso Álvarez (27) o Carolina Sobe.

