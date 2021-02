Los dos grandes apoyos que Julia Otero tiene en casa: su pareja y su hija, ambos médicos

No se entiende el periodismo sin Julia Otero (61 años), aunque la profesión y sus fieles oyentes tendrán que sobrevivir un tiempo sin ella. La periodista, una de las voces más respetadas y reconocidas de los medios de comunicación en España, ha anunciado este lunes que padece un cáncer que la mantendrá alejada de su trabajo en la radio durante unas semanas.

La comunicadora ha admitido que la palabra "cáncer" le da miedo, aunque lleva "seis días pronunciándola", familiarizándose con ella, intentando encajar el golpe inesperado de salud que le ha asestado la vida. Junto a ella, a su lado, queriéndola y mimándola, sus dos grandes apoyos. Los dos pilares clave de su existencia: su pareja, Josep Martínez, y su hija, Candela Otero (23).

La vida, en cambio, a veces tiene estas cosas. La casualidad ha querido que en el momento en el que Julia más lo necesita, en su hogar cuente con la protección de su pareja y de su hija no sólo como familiares directos, sino también como profesionales sanitarios: ambos son médicos.

Josep Martínez es jefe de servicio de Urgencias Domiciliarias en el Hospital de Barcelona y miembro del Consejo de Administración de Assistència Sanitària, una de las mutuas sanitarias más importantes de Cataluña. "No hay nadie más indiferente a las enfermedades de la familia que un médico en casa. Tiende a minimizar todo lo que se puede minimizar y, sobre todo, tiende a desmedicalizar todo. Sin embargo, yo he de confesar que me automedico y mucho", declaraba Julia Otero en una entrevista con Nieves Herrero (63).

Candela Otero, la única hija en común de ambos, se graduó en Medicina en la UIC -Universitat Internacional de Catalunya de Barcelona- en 2019 y quiere especializarse en Neurocirugía. La afamada periodista ha exhibido en un sinfín de ocasiones el orgullo que siente por su "pequeña" o "princesa", como también la llama en sus redes.

La presencia de la joven en los posts de su madre son constantes. En abril del año pasado, en pleno confinamiento por la pandemia de coronavirus, Julia Otero hablaba de "sufrimiento" y "orgullo" a partes iguales por su hija. La locutora de radio alababa el trabajo de Candela como personal sanitario durante aquellos dificilísimos meses de la primera ola en los que a diario se agradecía el trabajo de esos héroes anónimos con un aplauso. "La veo como una niña... pero sale cada mañana a pelear como una guerrera con su antifaz", escribía Julia junto a un selfie de Candela desde su puesto de trabajo.

Candela Otero Martínez, la debilidad de sus padres, lleva los apellidos en ese orden -primero el materno y luego el paterno- por expreso deseo de sus progenitores. "Fue una reivindicación de no aceptar el statu quo porque sí. Hay que tener en cuenta otro tipo de razones y no lo que manda la tradición", apuntó Julia.

Julia Otero tiene dos grandes amores conocidos. El 20 de diciembre de 1997 se casó con el también periodista Ramón Pellicer (60). Tras seis años de matrimonio, se separaron en mayo de 1993. El 17 de diciembre de 2000, siete años después de su divorcio, presentó junto a su exmarido La Marató de TV3, que ese año estaba dedicada a la esquizofrenia y otras enfermedades mentales graves. Un año después, hizo lo propio con el mismo partner, pero en aquella ocasión para recaudar fondos para la investigación del virus de inmunodeficiencia humana (VIH) que causa el sida.

Actualmente y desde hace más de dos décadas, Julia Otero comparte su vida con su pareja, el doctor Josep Martínez, con el que no está casada, pero al que llama "mi marido". El día 15 de octubre de 1996 llegó al mundo su primera y única hija en común, Candela. Julia Otero es tan celosa de su vida privada que cuando nació su pequeña se llegó a pensar que podía haber sido por fecundación in vitro ya que no se le conocía pareja.

La confesión de Julia con su audiencia

Julia Otero junto a su hija, Candela, en una imagen del año 2001. Redes sociales

Julia Otero ha comunicado este lunes en su programa, Julia en la Onda, que le han detectado un cáncer. "Después de una semana he llegado a la conclusión que tenía que compartir el motivo de mi ausencia. Llevamos tantas tardes compartiendo la vida.... y qué menos que contaros a todos vosotros lo que me pasa", empezaba relatando para su fiel audiencia.

"El martes pasado, no hace ni una semana, en un control rutinario de esos que todos tenemos que hacer cuando toca, llegó la sorpresa. En un rinconcito aparecieron unos centímetros de unas células egoistas que no procuran el bien común, sino que se olvidan y van por libre. La palabra cáncer da miedo pero estoy aprendiendo a pronunciarla en primera persona desde hace seis días", continuaba la periodista.

Y proseguía: "No es fácil, pero ahí estamos. La de veces que me habréis escuchado decir que las cosas hay que llamarlas por su nombre así que me estoy aplicando el cuento estos días. Voy a estar unos días fuera de combate, unos poquitos meses aunque mi oncólogo insiste en que entre quimio y quimio me deje de tonterías y vaya a la radio a daros la tabarra. Y eso pienso hacer". "Así que amenazo con hacerlo en cuanto pueda. Muchos besos", concluía.

