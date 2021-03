El proyecto más especial en el que está trabajando Paz Padilla: se sube a las tablas con la obra de su vida

Paz Padilla (51 años) continúa con su duelo tras la muerte de su marido, Antonio Vidal, en julio de 2020 tras una batalla titánica contra un tumor cerebral. La presentadora y humorista está dando un ejemplo de superación por su particular manera de sobrellevar este contratiempo y por su relación con la muerte. "Tengo que ser feliz, se lo debo", fue una de las frases más impactantes que empleó en su regreso a la televisión. Y así lo está haciendo. De momento, ha escrito un libro, El humor de mi vida, que promete ser un éxito en ventas -la preventa en Amazon ha arrasado- y en el que plasmará cómo vivió la enfermedad de su marido y todo lo que él le enseñó en ese aciago proceso a modo de legado.

Paz Padilla tiene claro que su obligación es ayudar en la medida de lo posible, y por eso utiliza todas las plataformas de que dispone, desde la televisión hasta las redes sociales, para concienciar, ayudar al prójimo a reconciliarse con la palabra cáncer. A mirar a la enfermedad a la cara y sin miedo. A ver la muerte como un proceso natural. Ahora, más allá de este libro y de sus lecciones de coaching, Padilla ha dado un paso más allá y, según ha podido confirmar JALEOS tras el avance del periodista Jesús Manuel Ruiz, está escribiendo una obra de teatro. Lleva "meses" pergeñando este proyecto tan especial e íntimo.

Paz Padilla en una imagen de archivo. Gtres

Será una adaptación de su libro. Paz vuelve al teatro, y por partida doble. Y es que, de forma paralela Padilla también regresa con la función Sofocos. En este monólogo no solo hará reír, que también -"habrá tintes de humor, como no podía ser de otro modo"-, sino que hablará sin filtros de su vida, de su lucha, de las pérdidas familiares -cabe recordar que en febrero de 2020 murió también su madre- y de cómo sobreponerse ante el adiós. Habrá momentos de melodrama y estará ella sola en el escenario. Esta obra estará dirigida por Pablo Barrera, el actual director de Ficción de Amazon. De ir todo por los cauces estipulados, se prevé que el estreno sea "a finales de mayo". Este medio se ha puesto en contacto con el entorno de la andaluza y se sostiene que Paz Padilla "tiene mil proyectos en mente y otros mil andando. No para de trabajar y de crear. El trabajo le está viniendo estupendo para no pensar mucho y tener la cabeza ocupada". A su lado, su hija Anna y su yerno, así como sus buenos amigos. Esos que le tomaron la mano cuando falleció Antonio y aún no la han soltado.

Sus reveladoras confesiones

Hace unos días, con motivo del Día Mundial contra el Cáncer, la presentadora reflexionaba de este modo sobre el fallecimiento de su marido. La gaditana, visiblemente emocionada, compartió unas historias en su cuenta de Instagram confesando que "tengo sentimientos encontrados. Acostarme con la noticia de que el libro que he escrito, El humor de mi vida, sea ya el número uno en venta cuando no está el libro a la venta, la verdad que tengo unos sentimientos muy extraños".

"Por un lado digo jo, ¡qué bien!, que este libro pueda ayudar a la gente, que la gente necesite leer mi experiencia o conocer un poco mi historia... pero por otro lado digo, tener que haber llegado a este libro porque me haya sucedido esto y que Antonio haya tenido que...", revelaba entre lágrimas, sin llegar a decir la palabra "morir" por miedo a romperse completamente.

Paz continuó "desnudado" sus sentimientos y narró cómo un mensaje de Verónica Cantero -experta en emociones y que le ha ayudado mucho en este proceso- la animó a continuar: "Me ha hecho reaccionar. Me decía siéntete feliz porque te guía el amor. Y es verdad". "En todo este proceso lo único que me guía es el amor y eso es lo que espero que leáis en el libro, que lo importante es el amor y que el dolor y la tristeza hay que superarla por amor, por la persona que se va", concluyó, derrumbada, desvelando cómo su amor por Antonio ha sido lo que la ha ayudado a sobrellevar su dolorosa ausencia.

Paz Padilla cantó una canción a Antonio Juan Vidal durante su boda.

Siempre alejado de los medios, Antonio Juan Vidal acaparó un gran número de portadas junto a su esposa tras su boda. Una ceremonia de ensueño que dejó fotografías espectaculares en el atardecer de una maravillosa playa de Cádiz. Un lugar en el que la presentadora pasó el mejor día de su vida. El cáncer puso fin a su bonita historia de amor. Un fallecimiento que se produjo el 19 de julio de 2020 y que pilló por sorpresa a la prensa de todo el país, dado que Paz Padilla jamás reveló públicamente la enfermedad con la que estaba batallando su marido. Gesto que hizo que los medios no estuvieran pendientes de su estado de salud.

La actriz y el abogado tuvieron una relación sentimental durante sus primeros años de juventud, un idilio que se rompió por las diferentes aspiraciones profesionales que por entonces tenían cada uno de ellos. Años después, tras haberse divorciado de sus respectivas parejas con quienes ambos tuvieron hijos, se reencontraron y volvieron a recuperar el tiempo perdido. Una segunda oportunidad que desgraciadamente ha sido demasiado efímera.

