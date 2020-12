Paz Padilla desvela cómo reaccionó al enterarse que su marido padecía cáncer

Antonio Juan Vidal, el que fuera marido de Paz Padilla (51 años), falleció el pasado mes de julio de cáncer, una enfermedad de la que ahora ha hablado la presentadora de Sálvame para concienciar a la sociedad. A través de un vídeo difundido por la Asociación Española Contra el Cáncer (AECC), la también actriz ha contado cómo reaccionó cuando se enteró de la dolencia de su pareja y qué la ayudó a salir adelante durante todo el proceso.

"Reaccioné bastante mal porque el médico que me lo dijo mal", ha confesado Paz Padilla, quien reconoció que fue una noticia muy dura, ya que esta enfermedad suele relacionarse con la muerte. "Yo creo que hay ciertas que tenemos que cambiar. Si se ayuda a vivir, también hay que ayudar a morir", ha añadido la presentadora en este vídeo con el que la Asociación Española Contra el Cáncer pretende crear conciencia sobre la importancia del apoyo integral a las personas que padecen esta dolencia.

"Mi mayor apoyo en la enfermedad de mi marido fue él y fui yo", ha continuado Paz Padilla, quien también ha asegurado que la sociedad no te prepara para este tipo de batallas. "Solo te dice tienes que luchar, tienes que luchar. Pero ¿qué pasa si fracasas?", pregunta la presentadora. "Yo pienso que si tu aceptas que algún día vas a morir, todo es más fácil", afirma.

Sobre cómo vivió el proceso de su marido, Paz Padilla ha explicado que su gran aliado fue el amor. En sus palabras, este sentimiento fue lo que más la ayudó a apoyarlo a él. "Cuando tu amas a una persona, cuando te acercas con amor, todo es más fácil para la persona enferma y para las personas que acompañamos al enfermo", ha asegurado la actriz de La que se avecina.

Para concluir su intervención, Paz ha hablado de lo importante que es para el enfermo morir rodeado de sus seres queridos y en su casa. En este sentido, ha hecho mención a los cuidados paliativos, un área de la medicina que, de acuerdo con una plataforma especializada en salud, pretende "ayudar a las personas con enfermedades graves a sentirse mejor al prevenir o tratar los síntomas y efectos secundarios de la enfermedad y el tratamiento". Según la presentadora, de esta manera, se ayuda al paciente a hacer más fácil "el viaje más importante de su vida".

Fue el pasado 19 de julio cuando Paz Padilla recibió el golpe más duro de su vida. Su marido, Antonio Juan Vidal, falleció a causa de un cáncer que llevaba un año padeciendo. Sin embargo, la gravedad de su estado no había trascendido hasta entonces. Hasta ese momento, la presentadora gaditana había mantenido en absoluto secreto la situación de su marido, en línea con la discreción que siempre ha mantenido en su vida privada.

Durante los últimos días de vida de Antonio Vidal, Paz Padilla, en concordancia con lo que ha contado en el vídeo publicado la Asociación Española Contra el Cáncer, no se separó de él y dejó a un lado todos sus compromisos profesionales para mantenerse a su lado.

Esta terrible pérdida se produjo cinco meses después de que la presentadora tuviera que despedirse de su madre, Lola, quien falleció a los 91 años tras un tiempo ingresada por una fractura de cadera.

En los últimos meses, Paz Padilla se ha refugiado en su hija, Anna Ferrer (23), su yerno, Iván Martín, y sus amigos más cercanos como David Valldeperas (47) o Xoan Viqueira. También ha recibido todo el apoyo de sus compañeros de trabajos y sus seguidores, quienes han hecho más fácil los días de duelo.

Campaña de la AECC

En las últimas semanas, la Asociación Española Contra el Cáncer ha estado haciendo una campaña con personajes reconocidos, que han denominado Llámalo cáncer, la realidad detrás de la palabra. Con esta inciativa han querido dar visibilidad a la enfermedad, para luchar contra el silencio y el miedo que provoca enfrentarse a esa palabra.

Recientemente, fue el diseñador Juan Avellaneda (38) quien habló de esta dolencia, en un vídeo similar al de Paz, donde desveló que hace un tiempo se encontró un bulto en un testículo que finalmente resultó ser un carcinoma.

"Fui a una revisión porque me encontré un bultito en un testículo y dije 'esto es una chorrada'. Al día siguiente me llamaron. No cogí la llamada y pensé 'no, ya lo veré', pero la realidad era que no quería saber qué estaba pasando. Todo estaba siendo muy rápido. A las dos horas estaba en el médico otra vez revisándome todo y pensando, ¿qué pasa aquí?", contó el estilista.

"Al principio reaccioné en negación. Nadie lo sabía porque no quería preocupar a nadie. [...] Me dijeron que era un carcinoma, que no pasaba nada, que me tenía que hacer revisiones cada tres meses, cada seis meses, y afortunadamente, de momento, no ha pasado nada", añadió Juan Avellaneda, quien desde su experiencia quiso darle un consejo a la sociedad: "Es importante, si conoces a alguien -con cáncer-, hablar con esta persona. Es la forma en la que verás que lo que tú estás viviendo, la otra persona también lo ha vivido y te puede explicar unos trucos personales para que lo puedas ir superando. Al final, por miedo, te estás complicando la vida. Haz lo que te apetezca, disfruta y vive el presente, sobre todo".

