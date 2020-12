Josie ('MasterChef Celebrity'): "Me encantaría dar de comer a gente que no conozco"

Josie (40 años) se ha convertido en la gran estrella de las celebrities en esta última edición del talent culinario. Su carácter divertido, contestaciones sinceras y su extravagancia a la hora de vestir o cocinar -siempre con su bruma facial al lado- le han convertido en una de las grandes revelaciones de MasterChef celebrity.

La realidad es que, a pesar de ser el estilista de grandes celebrities como Cristina Pedroche (32) y el encargado de comentar los diferentes looks de las Campanadas durante los últimos seis años; el carismático estilista es todo un desconocido hasta hoy.

Ahora, Josie con su nuevo cosmético en la mano, una bruma facial, habla de lo que ha significado su paso por el concurso y cómo va a ser el vestido que luzca Pedroche en las campanadas.

El estilista José Fernández-Pacheco, Josie. Imagen de archivo

¿Cómo ha aprendido tan rápido a cocinar?

Yo no sabía hacer nada. No me había interesado jamás la cocina. Prefería la moda, pero es verdad que cuando tuve la suerte de poder entrar en MasterChef, porque mi agenda me lo permitía, tuve la suerte de entrar en Isabel Maestre, en el Obrador. Al final es algo muy manual, tus manos tienen que aprender a cortar y tienen que aprender esa serie de cortes o pigmentos con destreza y, al final, no me ha ido mal.

¿Le tocará hacer la cena de Navidad este año?

Será frugal, pero rasé, haré algunas cositas. A lo mejor, un Wellington, pero no comérmelo. Me encantaría dar de comer a gente que no conozco.

A Tamara Falcó su paso por el programa le ha cambiado la vida, ¿cree que le va a cambiar como a ella?

No me comparo con nadie. Mi vida ha sido trabajar. Es cierto que, en los últimos doce años, he estado en televisión hablando de moda, pero llevo desde 2004 dedicándome a la moda. En mi caso, no es que me cambie la vida, se ha acrecentado todo y ya está.

Josie ('MasterChef Celebrity'): "No interpreto ningún personaje, yo me veo de lo más normal"

Este año también se encontrará al lado de Cristina Pedroche en las Campanadas, con una dura competencia: Ana Obregón

Está muy bien tener dura competencia. ¡Qué fácil sería sino llegar a la puerta del Sol y ganar! Estoy súper contento de ver a Ana. Con Cristina estoy colaborando en ese súper proyecto de Campanadas. Llevamos seis años, pero me encanta que esté Ana. Amo a Ana y a Pedroche, son dos mujeres increíbles.

¿Qué puede adelantar del estilismo que llevará Pedroche?

Nada. No te puedo adelantar nada. Tiene mucha sintonía y es muy de 2020.

¿Qué le ha enseñado este año? ¿Y qué espera del próximo año?

Ha sido un año peculiar, pero todavía no ha acabado. Del 2021, espero pasármelo súper bien y un contacto más humano.

[Más información:Así es la bruma divina de Josie: grandes beneficios, un aroma peculiar y precio asequible]