Xoan Viqueira habla de su ruptura con David Valldeperas: "Puede haber otra oportunidad"

El nombre de Xoan Viqueira (46 años) está ligado, desde hace muchos años, al de su expareja, David Valldeperas (46). Pese a que muchos le conocen por ser pareja del director de Sálvame, poco a poco el diseñador gráfico está consiguiendo labrarse un nombre propio.

Sus originales y coloridos diseños, que plasma en elementos como platos, zapatillas o camisetas, cuentan cada vez con más adeptos. Una buena aceptación con la que se está haciendo un destacado hueco en el mercado de nuevos creadores a través de la venta de artículos de manera online o desde su tienda física ubicada en el madrileño barrio de Chueca.

Xoan ha sido una de las personalidades encargadas de pintar su propia menina para colaborar con la exposición Menina Madrid Gallery, que en los próximos días llenará el centro de la capital de las archiconocidas figuras creadas por Diego Velázquez.

Ilusionado y orgulloso, el diseñador confiesa en qué se ha inspirado para decorar su pieza: "He escogido los colores de dentro del colectivo LGTBI, los colores de trans porque me parece que es un colectivo que está más desprotegido y hay que darle un poquito más de visibilidad. Es un honor. Me ha hecho mucha ilusión, he puesto mucho empeño y muchas ganas, y creo que al final el resultado ha sido chulo. Ha quedado colorido".

Pese a su gran timidez, el diseñador se ha pronunciado por primera vez sobre su repentina ruptura con David Valldeperas. Una relación sentimental que parecía consolidada en el tiempo y de la que sus componentes aún no han dado el adiós definitivo. "Estamos bien, en un inpass. Seguimos teniendo trato. Es una persona muy importante que está y ha estado en mi vida mucho tiempo", dice el ilustrador, que con sus palabras revela que podría estar abierto a una segunda oportunidad.

"Puede haber otra oportunidad. Estamos en ello, sí. La relación no se ha perdido, seguimos en contacto o sea que sí", aclara Xoan Viqueira, que sin reparos afirma que sus sentimientos por el directivo de La Fábrica de la Tele continúan intactos. "No sé si irá para un lado o para otro, pero al final amigos o pareja. David es una persona muy importante en mi vida", concluye.

Según apuntan voces cercanas a la por ahora expareja, ambos decidieron cortar con su relación a consecuencia de que Valldeperas está dispuesto a cumplir su sueño de ser padre. Una importante decisión con la que Xoan no estaría de acuerdo, dado que la posibilidad de tener hijos no entra en sus planes de vida. Desavenencias que muy pronto podrían limarse para así continuar con su amor.

Vinculado con Sálvame

Pese a que siempre ha optado por mantenerse al margen de la popularidad, es ineludible que uno de los grandes escaparates para el trabajo de Viqueira ha sido el programa Sálvame. Las creaciones del ilustrador están presentes en elementos que componen el plató, como sofás, adornos o cuadros. Además, son incontables las ocasiones en las que se han podido ver a algunos de los colaboradores luciendo las prendas que él diseña y comercializa, especialmente su expareja, que pese a su ruptura continúa luciendo sus artículos.

Pero la vinculación con el trabajo de Valldeperas no solo queda en lo meramente comercial. Xoan Viqueira es, hoy por hoy, uno de los mejores amigos de Paz Padilla (50), y se ha convertido en uno de sus máximos apoyos tras el fallecimiento en el pasado mes de julio de su esposo, Antonio Juan Vidal. Un duro golpe en el que el gallego ha estado junto a la cómica, tal y cómo ambos han dejado constancia en sus respectivas redes sociales. Una complicidad con la gaditana que trasciende más allá de la televisión.

