Cecilia Gómez anuncia su boda con Marco Vricella: los detalles de su idílica relación

Cecilia Gómez (41) y Marco Vricella, una de las parejas sorpresa del verano, están más unidos que nunca. Tanto, que han decidido dar un paso más en su relación que comenzó durante el confinamiento. La noche de este miércoles, la bailaora desveló en su cuenta de Instagram que en los próximos meses se casará con el cirujano.

"Ha sido mucho en muy poco tiempo. Y todo lo que nos queda por vivir, y será juntos por eso, por todo, y por ser el amor de mi vida, Sí y mil veces sí... Si quiero", escribió Cecilia Gómez junto a una fotografía con Marco Vricella en la que muy sonriente, muestra su anillo de compromiso.

Como no podía ser de otra forma, la publicación ha generado un sinfín de reacciones por parte de sus seguidores, quienes no han dudado en felicitar a la pareja. Destacan los mensajes de algunos rostros conocidos de nuestro país como Rosario Mohedano (41). "Divino.¡Boda a la vista! Muchísimas felicidades pareja", escribió la cantante. "¡Qué viva el amor! Felicidades flaca", comentó por su parte Ivonne Reyes (53). Mientras que Arancha De Benito (50) dejó el siguiente escrito: "Boda a la vista".

La pareja ha anunciado su compromiso poco después de que Cecilia Gómez confesara que estaban pensando en irse a vivir juntos. "Queremos por la zona de Pozuelo de Alarcón, que es donde yo vivo y Marco vive en Majadahonda, que está muy cerquita. Con el tema del confinamiento, hemos decidido dar el paso. Después de pasar esto, yo creo que ya estamos preparados para vivir juntos", comentó la bailaora a Diez Minutos.

La pareja ha decidido dar un paso más en su relación tras haber vivido un idílico verano. Así lo demostró Cecilia en su cuenta de Instagram, donde suele ser muy activa. En su perfil ha dejado románticas imágenes junto a Marco Vricella de su paso por Formentera o Roma. Todas, descritas con un bonito mensaje hacia el cirujano. "Lo que ha unido la pandemia no lo va a separar la cuarentena. Juntos podemos con todo", escribió la bailaora junto a una instantánea de su visita a la capital italiana.

Relaciones anteriores

En el pasado, Cecilia Gómez mantuvo una breve relación con Francisco Rivera (46) que, según ella misma comentó en alguna ocasión, no llegó a más por "decisión mutua". Según explicó en el plató del Deluxe, vivieron una relación muy intensa. "Éramos acaparadores el uno con el otro, él empezaba la temporada, yo estaba liadísima con el estreno y no podíamos llevar la relación como queríamos", explicó.

Marco Vricella, por su parte, estuvo casado con Sonia Ferrer (43), con quien tiene una hija en común. Ya han pasado siete años desde que decidieron poner punto final a su relación y, a pesar de que en un principio atravesaron una situación complicada, con el tiempo han conseguido mantener una comunicación cordial. De hecho, hace unas semanas, la actriz confirmaba que el cirujano le había pedido la nulidad matrimonial. Una solicitud a la que ella accedería sin problema. "Si se va a casar, no me lo ha contado, pero me cuadra porque me ha mandado un mail pidiéndome la nulidad matrimonial", explicó en Buenos Días, Madrid.

