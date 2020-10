Alessandro Lequio desvela cuál fue uno de los días que más orgullo sintió por su hijo Álex

Son muchas las veces que Ana Obregón (65) ha utilizado sus redes sociales para acordarse de su hijo, Álex Lequio. Son menos las de Alessandro Lequio (60 años), quien parece que ha llevado la pérdida de su hijo de manera más silenciosa, pero nunca ha dejado de pensar en él y ha dado muestras de ello de forma más intensa que nunca en este último mes.

El italiano ha compartido este miércoles su quinta instantánea dedicada a su hijo. Ha mostrado una imagen en la que se puede ver a padre e hijo muy sonrientes en un selfie tomado durante la graduación de #lex Lequio. Una fotografía que demuestra la bonita relación que les unía, no ya solo consanguínea, sino más allá, pues siempre han repetido que compartían el mismo tipo de humor y forma de divertirse.

Alessandro Lequio ha mostrado esta imagen y ha escrito un mensaje muy directo: "So proud (Muy orgulloso)". Esa afirmación queda constatada en la gran sonrisa que tiene el colaborador de televisión en la foto, pues es la de un padre súper orgulloso de su hijo, y más en ese momento en el que se gradúa tras años de carrera. De esta manera, presenta una imagen nunca vista en uno de los días más felices en la vida del joven.

La imagen pertenece al día de la graduación de su hijo en la Universidad Duke, en Carolina del Norte, Estados Unidos. Y es que se cumplen en estos momentos 10 años del viaje del joven al otro lado del Atlántico, cuando apenas había alcanzado la mayoría de edad, para continuar sus estudios en uno de los centros de mayor prestigio del mundo. Y su madre no se quiso despegar de su lado y se instaló en Miami para estar más cerca de su hijo.

#Alessforever siempre presente

Desde aquel fatídico 13 de mayo en el que Álex Lequio se despedía de la vida tras haber estado luchando contra un cáncer más de dos años, sus padres no dejan de recordarle cada día. Muy a menudo, Ana Obregón y Alessandro Lequio comparten mensajes en sus redes sociales en los que se desahogan y muestran el cariño tan inmenso que siguen sintiendo por el joven y sobre todo, todo el dolor que sienten al ver que no está.

El colaborador de El programa de Ana Rosa lleva desde el inicio del nuevo curso en septiembre especialmente nostálgico y ha compartido imágenes de su hijo con la asiduidad que nunca había mostrado antes. Nada más llegar el otoño decidió colgar una fotografía de su hijo cuando aún era un bebé y lo hacía con un mensaje muy claro: "Never stop thinking about YOU" -Nunca paro de pensar en ti-. Y es que que tanto él como Ana Obregón no dejan de recordar al joven #lex Lequio.

Días después, quiso compartir de nuevo, a través de sus redes sociales, uno de los momentos más íntimos y bonitos que tiene con Álex a los pocos días de nacer. Una imagen que despertó la ternura de sus seguidores.

Bajo el título de: "Aless a los pocos días de nacer", se puede ver al colaborador con 28 años menos, cogiendo en brazos a su hijo recién nacido. Una imagen hasta ahora inédita que había guardado con mimo y que ha querido mostrar al mundo para presumir de hijo.

