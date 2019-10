Nuevo varapalo en la carrera de Rosario Mohedano: su única opción para seguir en la música

Rosario Mohedano (40 años) no ceja en su empeño y sigue luchando por su gran pasión: la música. Desde que decidiera, de forma oficial, dedicarse a cantar, lo cierto es que no lo ha tenido demasiado fácil. Bien por la alargada y exigente sombra de su tía Rocío Jurado o por los ácidos comentarios que algunos programas han vertido sobre ella y su calidad musical, de lo que no cabe duda es de que Rosario ha tenido que batallar duro para ganarse un nombre y un prestigio. Para colmo, la industria musical no atraviesa por su mejor momento en los últimos años.

Situaciones adversas que han hecho que la hija de Rosa Benito tome una decisión drástica para seguir en su lucha, en la brecha: producir de su propio bolsillo su nuevo disco, el que está a punto de salir al mercado. Extremo que ha podido confirmar JALEOS con el entorno de Mohedano: "Está dispuesta a financiarlo ella misma, nunca pierde la esperanza y cuenta con el apoyo inquebrantable de su familia, sobre todo de su marido y su madre. Es su profesión y solo sabe cantar. Es muy valiente". En esa línea, se aclara que las discográficas "no están interesadas" en su perfil, pese a los intentos y los puentes tendidos: "La difícil situación del mercado no ha ayudado precisamente".

Rosario Mohedano en un desfile de moda flamenca en febrero de 2019. Gtres

Lo cierto es que su situación como cantante no vendría estando muy boyante en el último tiempo. Cabe recordar en este punto que el pasado mes de agosto se vio obligada a cancelar un concierto en Chipiona, tierra de su padre y de su tía Rocío Jurado a la que iba a homenajear en el mismo. Lo hizo envuelta en polémica. En ese momento fueron muchas las especulaciones, e incluso se llegó a apuntar que no se había completado el aforo. Información que más tarde se desmentiría de plano.

"Lo lamento, no pudo ser.‬ Me hacía especial ilusión y tengo el corazón roto.‬ Hoy era una de esas fechas que esperaba con muchísimas ganas. Nos veremos pronto. Chipiona 15/Agosto/2019‬", publicó la propia Rosa en su red social. Tras horas de incertidumbre e indignación entre los fans que se habían desplazado desde muchos puntos de España hasta la ciudad gaditana, este medio intentó encontrar la respuesta de tan misteriosa cancelación sin un claro motivo justificado. Entonces, nadie quiso dar explicaciones y todo el mundo cerró filas. Ni Rosario, ni su entorno personal y profesional. No sabe, no contesta.

Finalmente, días más tarde, Rosario tomó la decisión de dar un recital gratuito en Chipiona para enmendar los daños causados. Además, la gestión la llevó a cabo el propio ayuntamiento de la ciudad: "En esta ocasión no se llevará a cabo con ninguna empresa externa, todo se realizará de la mano del Excelentísimo Ayuntamiento de Chipiona, en colaboración con la propia oficina de la artista y con entrada libre". Un comunicado en el que reiteraban las disculpas hacia los fans de Chayo y dejaban patente que la cancelación no fue culpa de ella, algo que no coincide en nada con la versión de Amador Mohedano, quien llegó a asegurar que su hija padecía problemas en la voz.

"Siendo conscientes de la repercusión que tuvo este hecho, en nombre de la artista y en el de todo su equipo queremos pedir disculpas por los posibles perjuicios, molestias e inconvenientes causados aclarando que fue una decisión AJENA A LA ARTISTA Y A SU OFICINA, Por lo que informamos de nuevo a quienes ya habían adquirido sus localidades que el importe de las mismas les será reintegrado a través de los punto de venta autorizas en los que dichas entradas fueron adquiridas", remachaba el comunicado. Ahora, Rosario no se detiene y va a poner todo de su parte para que su carrera musical levante el vuelo.

[Más información: Rosario Mohedano ofrecerá un concierto gratuito tras su polémica cancelación en Chipiona]