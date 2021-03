Meghan Markle acusa a la familia real de racista y revela que pensó suicidarse

Los duques de Sussex, Enrique y Meghan, anunciaron este domingo que esperan una niña, que nacerá este verano y será su segunda hija, y revelaron además que se casaron en secreto tres días antes de la fecha oficial de su boda, en mayo de 2018.

Ambos revelaron que intercambiaron votos en privado ante el arzobispo de Canterbury Justin Welsby antes del espectáculo televisado el 19 de mayo de 2018 en el Castillo de Windsor.

"Nadie lo sabe. Pero llamamos al arzobispo y le dijimos: 'Mire, este espectáculo es para el mundo, pero queremos nuestra unión entre nosotros'".

Durante su entrevista de dos horas con la presentadora Oprah Winfrey, en la que relataron su experiencia antes de apartarse de la monarquía británica, los duques revelaron el género de la que será la hermana de Archie Mountbatten- Windsor, su primer hijo, de casi dos años.

"Es una niña", dijo Enrique justo después de unirse a la entrevista con Oprah, emitida en horario de máxima audiencia en la cadena CBS y que en su primera mitad se centró sólo en el testimonio de Meghan.

Harry de Inglaterra y Meghan Markle, durante la entrevista con Oprah Winfrey. Reuters

Los duques de Sussex, que viven en California desde hace casi un año, precisaron que el bebé nacerá este verano y que no planean tener más hijos.

"Con dos nos basta", afirmó Enrique, quien se mostró emocionado por tener "un niño y después una niña" y añadió: "¿Qué más se puede pedir?".

"Ahora tenemos nuestra familia y somos cuatro", añadió el duque.

La pareja anunció en febrero que Meghan estaba embarazada, apenas unos meses después revelar que el pasado julio habían perdido un bebé.

Familia Real británica

Durante la entrevista, la duquesa aseguró que durante su primer embarazo hubo miembros de la familia real británica que le trasladaron a Enrique sus "preocupaciones" por "el color de piel que tendría Archie", dado que ella es mestiza y con raíces afroamericanas.

Meghan Markle reveló que una avalancha de cobertura negativa en la prensa británica la había llevado a un punto en el que "ya no quería vivir". "Sabía que si no lo decía, lo haría. Y yo ... simplemente ya no quería vivir más. Y ese era un pensamiento constante muy claro, real y aterrador", señaló en la entrevista.

El pasado 19 de febrero, Enrique y Meghan confirmaron a la reina que no volverán a trabajar como miembros de la familia real británica, tras haber decidido hace un año apartarse de la monarquía, empezar una nueva vida fuera del Reino Unido y ser financieramente independientes, en lo que entonces se conoció como el Megxit.

Meghan Markle, durante un momento de la entrevista con Oprah Winfrey. Reuters

Tras esta confirmación, la jefa de Estado decidió retirarle a su nieto -sexto en la línea de sucesión al trono británico- los patrocinios honorarios que ostentaba y distribuirlos entre otros miembros de la familia.

Enrique aseguró durante la entrevista con CBS que la familia real le "cortó" realmente los fondos "en el primer trimestre de 2020", justo antes de que se mudaran a Estados Unidos, pero dijo que ambos tienen la herencia que le dejó su madre, Diana de Gales.