Mila Ximénez, sobre su cáncer: "He estado un mes sin poder salir de la cama"

Tras varias semanas apartada de la televisión, Mila Ximénez (68 años) ha regresado este martes a Sálvame, donde ha contado el motivo por el que ha estado fuera de la pequeña pantalla. "He estado en la cama casi un mes, sin moverme", ha comentado la televisiva en referencia al cáncer que padece. "Yo me he asustado. No tengo cuerpo. Tengo mucha fuerza, pero ya cada vez me cuesta más sacarla y cada vez me cuesta más levantarme", ha añadido.

Aunque han sido unas semanas muy complicadas, Mila ha confesado que se encuentra bien. Sin embargo, ha asegurado que ha llegado a los espacios de Mediaset con mucho miedo. "Está siento muy largo el camino y muy jodido. Me ha parecido una eternidad", ha expresado la colaboradora antes de desvelar la decisión que podrá tomar en los próximos días, dependiendo de los resultados de sus pruebas.