Sergio Fontecha, el Policía Nacional y novio de Sonia Ferrer que cambia la placa por las revistas del corazón

La presentadora Sonia Ferrer (44 años) está viviendo uno de sus mejores momentos personales, cuando no el mejor, al lado de su nueva pareja sentimental, Sergio Fontecha. Fue en febrero de 2021 cuando ambos se conocieron en una terraza de Madrid y todo cambió en sus vidas.

Sonia acababa de finiquitar su relación sentimental con Pablo (41), el hijo de Ángel Nieto. Aquel romance duró solo el verano pandémico de 2020 y Ferrer entró en una etapa en la que no quería saber nada de los hombres. Ni del compromiso.

Con esa máxima, según explica a EL ESPAÑOL una persona cercana a la presentadora, estrenó Ferrer 2021. Pero en los sentimientos no se manda y apareció, sin avisar ni pedir permiso, Fontecha, un trabajador del cuerpo de Policía de la Comunidad de Madrid.

En concreto, se apostilla que pertenece a la Unidad de Intervención Policial, (U.I.P.), encargada de la seguridad pública con la misión de actuar en todo el territorio nacional, principalmente en los supuestos de prevención y de peligro inminente o de grave alteración de la seguridad ciudadana. Fontecha tiene 44 años y está licenciado en Derecho y Ciencias Policiales. Muy discreto, sus perfiles en las redes sociales siguen siendo privados y llevaba manteniéndose en un segundo plano desde que su relación saliera a la luz. "Si hacemos buena pareja se dice y no pasa nada", escribía la catalana junto a una foto de ambos besándose que sirvió entonces de confirmación oficial de su relación. El Policía Nacional zarandeó los cimientos de Sonia nada más verse. Se conocieron de la forma más fortuita posible: en una terraza de Madrid.

Ella charlaba con un amigo cuando un conocido se le acercó para saludarla. Esta persona iba acompañada de Sergio, sin el uniforme reglamentario. La conversación fluyó y se intercambiaron los teléfonos. Tal y como se relata al otro lado de la línea, "tardaron unos días en volver a verse". A solas. Cita para dos. Primero, cultural visitando el museo Sorolla, y después quedaron para comer. Ahí ya se dieron cuenta de que lo suyo iba en serio.

No quisieron ponerle etiquetas a lo suyo, se dejaron llevar... hasta que la semana pasada dieron la sorpresa en la portada de la revista ¡HOLA!. Los dos, posando y anunciando con luces y taquígrafos su futuro enlace matrimonial. La pareja se comprometió antes de Navidad y se casará en los próximos meses. Su intención es darse el 'sí, quiero' en verano. Todo dependerá, según ella misma comentó en el citado semanario, de la evolución de la pandemia. "Si no puede ser, esperaremos. No tengo prisa. Estoy comprometida con Sergio incluso antes de que él me pidiese matrimonio", explicó Sonia.

"Conocer a Sergio me pilló en un momento en que yo estaba bastante convencida de que me iba a quedar soltera, y ni tan mal. Me refiero a que no iba a tener una relación porque son demasiado complicadas. Cuando tenía eso asumido, va y aparece, así, para descuadrarme", añadió. Para ambos será su segundo matrimonio. Sonia estuvo casada seis años con Marco Vricella, padre de su hija, Laura (11). Mientras que Sergio se divorció en 2016 tras dos años de matrimonio.

Para el entorno de Sonia Ferrer, según la información que maneja este periódico, fue una "absoluta sorpresa" verlos a ambos en la portada de una revista del corazón. En este tiempo de relación, Fontecha ha respetado la profesión de Sonia, pero "dejando claro que ese no es su mundo". No obstante, y de manera excepcional, Sergio ha cambiado la placa de policía por las revistas del cuore. "Está claro que es algo puntual y lo hizo como favor a Sonia. Es un reportaje cuidado y bonito. Ha habido en el entorno cierta guasa, pero él se lo toma con humor", explica quien bien conoce y quiere a la pareja.

Ya ocurrió una reacción similar cuando los fotógrafos captaron a la pareja en 2021 besándose en plena calle. Se vivió una situación tan de película como embarazosa para ambos al verse inmortalizados en esa actitud, en compañía de un compañero del Cuerpo. Sergio nunca pudo imaginar que allí, en esa calle, hubiera fotógrafos. Todo fue tan casual como que Sonia estaba comiendo entre amigos y su pareja le advirtió que, durante su servicio, iba a pasar cerca del restaurante. Ella le pidió verlo unos minutos y así surgieron esas imágenes que dieron la vuelta al ruedo mediático.

Sonia Ferrer vive en una constante luna de miel al lado de Fontecha. Viven juntos desde hace unos meses. Laura, la hija de Sonia, ya conoce a Sergio y la relación no puede ser más cómplice entre ellos. "La peque entendió la situación perfectamente. Es una niña muy especial", se explica. Sonia Ferrer es alguien que se entrega al máximo en todas sus relaciones, las vive intensamente, pero esta en especial "la tiene en una burbuja". Su entorno la respalda y protege.

