Las duras indirectas de Bárbara Rey a Telecinco en su charla con Sonsoles Ónega: "Gané una demanda"

Bárbara Rey acudía a Y ahora Sonsoles para promocionar la serie basada en su vida y en la de Ángel Cristo, su exmarido, Cristo y Rey. La ficción está disponible en ATRESplayer PREMIUM y entre los protagonistas se encuentran Belén Cuesta, que interpreta a Bárbara, y Jaime Lorente, en la piel de Cristo.

Durante su encuentro en el plató de Antena 3, la vedette se mostraba muy cercana a Sonsoles Ónega, diciendo en varias ocasiones lo cómoda que estaba en el espacio de Antena 3. Además de presentar la ficción y arrojar un poco de luz sobre los motivos de su grabación, también se sinceró sobre su relación con el rey Juan Carlos I. "Me hubiese gustado que no hubiese ocurrido nunca. No ha sido bueno para mí", ha reconocido la entrevistada.

Preguntada sobre por qué ha estrenado ahora la serie, Rey no dudaba en responder comenzando con las pullas a Sálvame, aunque sin pronunciar el nombre del espacio de Telecinco. "Llevan hablando todo el mundo de mí, escriben libros, dicen, comentan en un programa de televisión... Si ven que eso da audiencia, me están machacando durante dos o tres meses y luego otra vez".

"Todo el mundo viviendo de contar cosas de las que no tienen ni idea. Y algunos se creen que lo saben todo y no, ni muchísimo menos. De hecho, ha habido una demanda que yo gané el año pasado y que nunca lo han dicho", aseguraba Bárbara. A lo que añadía que "para decirlo no hubo problema, porque eran todos los días. Pero a la hora de haberles ganado la querella que les puse, no han comentado lo más mínimo".

Además, la madre de Sofía Cristo alabó el hecho de estar charlando con Sonsoles: "No tiene que ver el hablar contigo, estar así y ver la serie, que ir a un programa donde solamente te están metiendo los dedos y te están provocando para que tú tengas que enfrentarte, porque te tienes que defender".

Finalmente, el encuentro en el plató de Antena 3 terminaba de una emotiva forma. "Te doy las gracias por dejarme hablar y decir todo lo que he dicho, porque no es fácil. Depende quién tienes al lado y cómo te habla, eso te puede producir que tú quieras hablar o no. Es una gran parte tu labor para que yo haya podido expresarme como lo he hecho", apuntó Rey mientras se fundía en un abrazo con la presentadora.

