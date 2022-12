Kiko Hernández asegura que Belén Ro habría "denunciado" a 'Sálvame': "Llegará en breve"

Belén Rodríguez no ha vuelto a pisar las instalaciones de Mediaset España desde que se destapara el dinero que le prestó a su ya examigo Kiko Hernández. La que fuera colaboradora de Sálvame Diario y Deluxe no guarda muy buena relación con sus compañeros, de hecho, ha bloqueado a casi toda la plantilla del programa.

Las continuas noticias, los seguimientos y las vigilancias en la puerta de su vivienda terminaron por hartar a Belén, y era hace un mes cuando llamaba a la Policía Municipal de Madrid. "La Policía ha subido a casa de Belén y están con ella en el salón, supongo que les ha llamado porque estamos aquí", aseguró Calleja, presente en dicho edificio.

Desde ese momento, tanto Kiko Hernández como Jorge Javier Vázquez se han mostrado muy críticos con la que fuera su amiga, asegurando que no querían saber "nada más" de ella.

Ha sido en la tarde de este jueves 22 de diciembre cuando Sálvame ha vuelto a hablar de Belén Ro. "¿Si recibieras un mensaje de ella por Navidad le responderías?", le cuestionaba el presentador de Hernández. "No lo puedo recibir, he borrado su número y si me llama mandaría la llamada a spam", respondía el colaborador.

Asimismo, aseguraba que nunca iban a "volver a ser amigos" y que si se encuentra con ella ahora mismo "no le saludaría". Aunque Hernández no le desea "ningún mal" y quiere que le vaya "bien en la vida, pero no quiero estar en ella".

"Me gustaría que volviera a trabajar", comentaba Kiko. "Donde sea, antes dije que no me importaría coincidir con ella, pero ahora no quiero". En ese momento, el presentador reproducía las palabras que el director de Sálvame le comentaba por pinganillo.

"A este programa le consta que han llamado a Belén para trabajar", una afirmación que descolocaba a Hernández que rápidamente respondía con toda una novedad. "Yo creo que no, pero ¿después de la denuncia?", apuntaba dejando boquiabierto a Jorge que no sabía muy bien qué responder.

"Es que aquí no se ha recibido nada todavía", respondía el catalán. "Ah, pues va a llegar en breve. Ella ha denunciado y yo sé que hay gente que le ha dicho que quite la denuncia porque esto no deja de ser su vía de trabajo. ¿Cómo vas a denunciar a la empresa que te paga?", añadía Hernández mientras Jorge Javier cambiaba de tema.

