Belén Esteban confiesa estar "muy enfadada" con Belén Rodríguez: "Me ha dejado de chivata y me ha destrozado"

Desde hace dos semanas, el préstamo de 100.000 euros de Belén Rodríguez a Kiko Hernández está rellenando las cuatro horas de directo de Sálvame. Una trama en la que poco a poco se han incluido más colaboradores, todos conocedores de este pago, el cual se acordó entre las partes de forma confidencial.

Por ello, cuando Sálvame le preguntaba a Kiko Hernández cómo este asunto había salido a la luz, no se imaginaba que su íntima amiga y prestadora del dinero había sido la que se lo contó a su "entorno más cercano".

Finalmente, era en el Deluxe del pasado viernes, cuando Rodríguez se sometió al polígrafo y su testimonio cobró algo más de sentido. Sentada en el plató de Mediaset, la protagonista aseguró que solo se lo había contado a sus amigos en los que más confiaba. Algo que ya le había comunicado a Jorge Javier, uno de los primeros de decir que sí lo sabía. "Belén me está escribiendo, y le he preguntado si cree que alguien le ha traicionado y me ha contestado que no le extrañaría".

[El hachazo de Belén Rodríguez a Adela González: "No puede tener menos sensibilidad"]

Pues parece que en la tarde de este martes, Belén Esteban ha confesado que de la persona de la que hablaban en estos mensajes era ella. "Sé que cuando Jorge leyó el mensaje de Belén en directo se fue al puesto de dirección y escribió mi nombre en un papel".

"Yo he mentido, desde que empezó todo esto he dicho que yo no sabía lo de Kiko y es mentira. Mentí porque Belén era mi amiga y para protegerla. Belén me lo contó a mí y a cinco personas más", comenzaba Esteban dejando a boquiabiertos a los presentes.

"Pero lo que no voy a permitir es que me dejen de chivata", apuntaba. Y es que según la de Paracuellos, cuando este asunto es tratado en Sálvame, se produce una llamada entre las dos. "Belén me llama y me dice que me he ido de la lengua, que ella solo me lo contó a mí y que yo lo he ido contando. ¡Eso es mentira!", aseguraba. "Yo no he contado nada ni he ido con esto a la dirección".

"No he querido decir nada, pero basta ya. Estoy muy enfadada con Belén y no quiero saber nada. Lo que me dolió fue también lo de Jorge, porque por salvar a una amiga y defenderla, me quiso culpar a mí por lo que le decía Belén", confesaba. Pero parece que 'la princesa del pueblo' sabe más detalles y asegura que no solo lo saben 14 personas, "lo saben más".

