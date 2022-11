El abogado de José María López pide la libre absolución en el caso 'Gran Hermano': "No hubo abuso"

El juicio contra el exconcursante de Gran Hermano, José María López, por un presunto abuso sexual a Carlota Prado en la casa del reality hace ahora cinco años ha quedado visto para sentencia este martes 8 de noviembre.

Tras la declaración de la supuesta víctima Carlota Prado, el acusado José María López y testigos de Zeppelin, hoy era el turno del resto de testigos entre los que se encontraban la directora de casting de Zeppelin, del psicólogo y de los peritos aportados por la defensa.

La mañana empezaba con la sorpresa de la aparición de la presunta víctima, que acudía hasta el Juzgado de lo Penal nº 18 de Madrid porque quería volver a declarar. Sin embargo, la jueza ha decidido aceptar la petición, pero sí le ha permitido pasar a la sala como oyente donde ha mantenido siempre una actitud correcta.

Asimismo, además de la declaración de los testigos, también se ha procedido al visionado de las imágenes de la noche de autos, momento en el cual la malagueña ha optado por marcharse de la sala para no asistir nuevamente a ese doloroso momento.

Como decimos, la defensa ha presentado un informe pericial criminológico y psicológico "porque cada uno ve lo que ve" en las imágenes que se han proyectado en la sala. Según el letrado del acusado, este vídeo dura once minutos pero el hecho controvertido sólo dura tres.

"En el vídeo se ve cómo entran en la habitación, en la cama... Cuando él ve que Carlota para, él para, y le da la vuelta a la cara y dice: 'Joder, otra vez'. ¿Y por qué lo dice? Porque el día 31 Carlota había tenido un episodio grave con el alcohol", ha explicado Antonio Madrid.

Por todo ello, el informe pericial dice que "los movimientos tienen que ser de los dos. Y hay un elemento esencial que determina: Carlota lleva un pantalón muy ceñido y es imposible quitarlo sin la colaboración de la persona que lo lleva, o haciendo unas maniobras agresivas".

Así, la conclusión es que "Carlota se encontraba en un estado de somnolencia o de bajo la influencia del alcohol que no le permitiera no parar cualquier elemento externo de algo que ella no quisiera. Si hubiese habido una agresión, ella podría haberla impedido diciendo que no. Estaba clara de mente".

¿Un error?

El letrado ha informado que han elevado a definitiva su escrito de defensa, pidiendo la libre absolución. "No ha habido abuso, no ha habido ningún tipo de abuso del articulado del Código Penal ni del juzgamiento criminal".

Por su parte, Fiscalía ha reconocido ahora que Carlota se retiró el jersey y el sujetador. "Dice que no es el violador del Ensanche, pero que ha cometido un error. Y lo que decimos es que si en la pena del artículo 181 en la redacción de 2017 se considera un error, se debería cambiar la petición y pedir multa", comenta Madrid.

El letrado también ha aprovechado para criticar la forma en la que desde la productora se decidió contar lo que había pasado a José María y Carlota. "Hay una diferencia grandísima por la que he preguntado a los testigos. Para Carlota hay un guion establecido: siéntate, silencio de 20 segundos, tensión...".

Asimismo, Madrid ha contado que la productora reconocía en la instrucción de Colmenar Viejo que podía haber delito, pero ahora en sede judicial no. "Dicen que quién tenía potestad para entrar en la casa era el súper".

