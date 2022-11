El abogado de José María López acusa a Telecinco de manipulación y querer subir las audiencias de 'GH'

"Una manipulación desde el minuto uno, tanto para Carlota Prado como para José María López, de lo que en ese momento necesitaba Telecinco, que era montar un escándalo y así subir las audiencias" de Gran Hermano Revolution.

Esa es parte de la defensa del abogado del acusado en el juicio contra el exconcursante de Gran Hermano el que se juzga un presunto abuso sexual en la casa del reality hace justo ahora cinco años. Para Antonio Madrid, ambos son "víctimas" y que se le hizo saber a Carlota de "una manera indiciaria que existe ese vídeo".

"Es una evidencia que había una relación con Carlota. Es una evidencia que mantenían relaciones sexuales tanto Carlota como él. Es una evidencia que esa noche ellos estaban juntos en el sofá, que estaban juntos en la puerta de la cocina", ha comentado a la prensa el letrado al salir de la sala.

Madrid ha reconocido que hay un vídeo en el que efectivamente se ven movimientos debajo del nórdico, pero que "no tienen absolutamente nada que ver con un abuso sexual" y que "son de los dos, no puede ser de uno solo".

El letrado ha incidido en que durante su declaración se le ha preguntado al acusado cuánto alcohol bebió tanto él como Carlota durante la noche de autos. José María afirma haber bebido dos chupitos, mientras que Carlota ha afirmado haber bebido tequila "cuando esa noche no hubo ese tipo de alcohol en la casa".

Pura contradicción

Madrid, que ha defendido en todo momento la "inocencia" de su cliente, ha contado que si éste hubiera cambiado su versión de lo que sucedió en la casa o le hubiera pillado en un renuncio, habría tomado la decisión de abandonar su defensa.

De hecho, según el letrado, se le ha ofertado un acuerdo de conformidad "muy interesante" y, a pesar de haberle recomendado aceptarlo, el murciano ha optado por no hacerlo porque considera que es inocente.

Respecto a la declaración de Carlota Prado, el abogado ha comentado que le ha parecido "inconexa" y "caótica" y que la de los testigos de la productora han sido "pura contradicción absoluta". "No ha quedado claro quién tomó la decisión de enseñar a Carlota las imágenes".

"Si un señor se levanta y va a la ducha y se resbala, incluso sin saber si se ha partido el brazo, yo entro. Si me están diciendo que han abusado de no sé quién, me faltan piernas para salir a correr", ha contado Madrid.

