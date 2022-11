El hachazo de Belén Rodríguez a Adela González: "No puede tener menos sensibilidad"

Después de varias semanas especulando sobre el dinero que Belén Rodríguez le prestó a Kiko Hernández hace años, la protagonista acudía al plató de Sálvame Diario, horas antes de ser la invitada principal de Sálvame Deluxe en la noche de este viernes 4 de noviembre.

En la tarde del pasado jueves, María Patiño aseguró que ella lo sabía "y 14 personas más me lo vinieron a contar". Algo que no cuadraba con el testimonio de Kiko Hernández, que afirmaba estar seguro de que "Belén no se lo ha contado a nadie".

Finalmente, Rodríguez se pasaba por el estudio de Mediaset tras realizarse el 'poliDeluxe' para desvelar parte de su versión sobre los hechos. "Yo se lo conté a varias personas muy cercanas a mí. Se lo conté porque a mí me pasó una cosa y tenía que contar lo de Kiko para que se entendiera". Visiblemente afectada por este asunto, Belén confesaba estar "hecha una mierda" y que esta había sido su "peor semana anímicamente".

Terelu Campos, presentadora junto a Patiño, invitaba a Belén a saludar a sus compañeros en plató. Era en ese momento cuando, segundos después de poner un pie en el estudio, soltaba una bomba inesperada: "¡Hola David Valldeperas! Oye, por cierto, me alegro mucho de que no esté Adela (González), os lo digo. Porque sí, porque no se puede tener menos sensibilidad tratando los temas".

Terelu Campos, que caminaba junto a ella, no daba crédito a lo que acababa de escuchar: "Estás en tu libertad de decir lo que quieras, pero estás hablando de una compañera presentadora". A lo que Belén respondía que ella "era una espectadora" y que lo veía "desde casa".

Los colaboradores guardaban silencio, hasta que Carmen Alcayde se ha animado a preguntar el motivo de su comentario. "¿Lo dices por este tema en concreto?", cuestionaba la tertuliana. "Lo digo por este tema y por otros, pero el que me afecta es este", respondía. Finalmente, Terelu Campos cortaba la discusión sobre Adela González de forma brusca, dando paso de nuevo al préstamo.

María Patiño rompe a llorar

Tras el tenso momento, Belén Rodríguez se enfrentaba a Patiño, después de que la presentadora de Socialité asegurase que fue Belén la persona que se lo contó. Pero la gallega se derrumbaba al ver a su amiga y compañera, y se ponía a llorar.

"María, ¿qué te pasa? No te preocupes", comentaba Belén Rodríguez. "Lo único que pasa es que ella dice que se lo conté y yo no lo recuerdo", apuntaba. Por su parte, María Patiño confesaba que se sentía "mal" por su intervención en la pasada tarde.

