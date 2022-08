El corte de Belén Rodríguez a Gloria Camila tras defender a su padre: "Deja trabajar a los profesionales"

Este fin de semana, Gloria Camila Ortega aprovechaba su fichaje por Ya es verano para defender la conducta de su padre ante la prensa. El último altercado tuvo lugar el pasado sábado, cuando Ortega Cano amenazó con agredir a un reportero de Socialité tras ser preguntado por la supuesta crisis que sufre su matrimonio junto a Ana María Aldón. "Te voy a dar un 'esto' que se va a enterar, ¿vale? ¿Usted me va a insultar a mí por la mañana temprano? ¡Váyase usted por ahí, subnormal!", le dijo al reportero.

Tras las declaraciones de la hija de Rocío Jurado en su programa, han sido varios los colaboradores de Sálvame que han criticado la postura de la nueva integrante de Pesadilla en el paraíso, entre ellos, Belén Rodríguez, que le propinó todo un zasca en la tarde de este martes en el programa de Telecinco.

"Le diría a Gloria Camila que no hay reporteros de primera y de segunda, hay compañeros que trabajan en la calle para que tú te puedas sentar en un programa y comentar las imágenes", comenzaba la colaboradora. A lo que añadía que "a Ortega Cano no le provoca nadie".

[El listado oficial de todos los concursantes confirmados de 'Pesadilla en El Paraíso']

Rodríguez recomendaba a Gloria Camila que visionara "el documental de su hermana", donde se pueden ver unas declaraciones del torero "diciendo: 'Yo por encima de todo quiero ser famoso'". "Pues ahora es famoso, y Ortega Cano sale a la calle porque sabe que hay reporteros y porque sabe que hay equipo. Le gusta estar ahí de la manera que sea. A Ana María no se le ha visto así en ningún sitio", continuaba Belén.

Tras esto, la colaboradora de Telecinco ha hecho una defensa del trabajo realizado por los reporteros de calle, invitándola a dejar el mundo de la televisión si no es de su agrado. "Tú has entrado recientemente en este sitio para hablar de tu familia, que me parece muy bien, pero es lo que haces, y vas a entrar en un reality para hablar de tu familia, por lo menos es para lo que te contratan. Si tan desagradable te parece, dedícate a ejercer la carrera de moda que has estudiado y déjanos trabajar a los profesionales, porque es incoherente", sentenciaba desde su silla del plató.

Cabe recordar que Gloria Camila anunciaba su fichaje por el último reality de Mediaset, Pesadilla en el paraíso, algo que muchos tertulianos han criticado, afirmando que ha aprovechado su posición de actualidad para fichar por un programa de televisión.

Belén Rodríguez se basta y se sobra para dejar RETRATADOS a Gloria Camila y Ortega Cano #APOYOROCIO17A #yoveosálvame #EnElNombreDeRocío9 pic.twitter.com/roH7sgSvzS — Rafael García López (8K) (@RafaelGarciaLAF) August 17, 2022

Sigue los temas que te interesan