Ortega Cano vuelve a estallar y amenaza a un reportero de 'Socialité': "¡Te voy a dar!"

A lo largo de las últimas semanas, Ortega Cano se ha convertido en uno de los personajes más seguidos por los medios de comunicación, debido a la supuesta crisis matrimonial que sufre con su mujer, Ana María Aldón. Este fin de semana ha vuelto a vivir un momento de tensión junto a uno de los reporteros de Socialité, desplazado hasta Costa Ballena (Cádiz), lugar en el que se encuentra junto a algunos miembros de su familia.

Si bien es cierto, ver a Ortega Cano estallar contra los reporteros no es la primera vez que ocurre en los últimos días. El pasado 11 de agosto, un equipo de Sálvame se desplazaba hasta la urbanización en la que reside para hablar con una vecina del matrimonio, que no dudó en criticar duramente a Ana María Aldón. El torero aparecía en su domicilio, siendo 'cazado' por el reportero del programa de Telecinco, al que le dedicaba estas palabras: "Digo buenas tardes por decir algo, porque me parece de tan poca vergüenza que estén ustedes aquí irrumpiendo a estas horas que está la gente en sus casas, y diciendo barbaridades y buscando gente".

Era en la mañana de este domingo cuando el reportero de Socialité, Arnau Martínez, narraba los hechos sucedidos a lo largo de varios días. "Le hemos seguido los pasos, siempre le hemos respetado cuando va con su hijo para no incomodarle, pero ha sido hoy cuando por fin le hemos visto y se ha puesto muy nervioso al preguntarle. Nos acusa de insultarle cuando eso no ocurre en ningún momento, nosotros le preguntamos con total respeto".

[La surrealista conexión en directo con una vecina de Ortega Cano: "Si me cruzo con Ana María, le pego"]

Momentos después el programa emitía las imágenes donde se podía ver al torero junto al reportero. Ya subido en su bicicleta, Ortega Cano comienza su paseo mientras el equipo de Socialité le sigue. "¿Cómo está usted? ¿Va a venir Ana María estos días por aquí, maestro? ¿Se va a divorciar al final?", preguntaba el periodista sin obtener respuesta. "¡Váyase usted a mamarla! ¡Que me deje tranquilo!", respondía el protagonista.

Pero el estado del torero se iba violentando por momentos, llegando a amenazar al reportero. "Te voy a dar un 'esto' que se va a enterar, ¿vale? ¿Usted me va a insultar a mí por la mañana temprano? ¡Váyase usted por ahí, subnormal!", gritaba mientras y se encara con el periodista.

Ortega Cano mandando a “mamarla a Parla” y llamando “sinvergüenza” al pobre reportero que simplemente hacía su trabajo.En estos momentos es cuando se ve la calidad de la persona, da la razón a todo lo que ha contado Rocío Carrasco.Para lxs que le defienden y le llaman pobrecito. pic.twitter.com/eO3ZzfQrIT — Señor del antifaz🔻🏳️‍🌈✵ (@MenervaPiquero) August 14, 2022

Sigue los temas que te interesan