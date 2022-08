El listado oficial de todos los concursantes confirmados de 'Pesadilla en El Paraíso'

Pesadilla en el Paraíso se presenta como una de las apuestas más fuertes de Mediaset España para la próxima temporada. Con el reciente final de Supervivientes, la cadena de Fuencarral calienta motores para lanzar su nuevo reality, que promete ser toda una pesadilla para los famosos que acepten el reto.

Fue el pasado mes de junio cuando la empresa audiovisual confirmaba la inclusión de este formato en su oferta televisiva. Pesadilla en el Paraíso será la adaptación del famoso reality The Farm, un concurso de convivencia en el que sus protagonistas deben colaborar entre ellos para salir adelante en un entorno rural, sin las condiciones de comodidad que la sociedad suele disfrutar.

A diferencia de las temporadas anteriores, que eran retransmitidas en directo, Pesadilla en el Paraíso será grabado a partir de la segunda quincena de agosto en la Sierra de Cádiz, y se emitirá grabado y editado, al estilo de La isla de las tentaciones. La intención inicial es ofrecer una entrega, de lunes a viernes, en la franja del access prime time, sin contar con las galas habituales de este tipo de concursos. Los presentadores de Pesadilla en el Paraíso serán Carlos Sobera y Lara Álvarez, siendo la primera vez que Lara se pone al frente de un formato de este tipo en sus galas en plató.

De la misma forma que en otros formatos, Telecinco está siendo el encargado de anunciar poco a poco los concursantes que participarán en este nuevo reto, aunque todavía no se conoce la lista completa, estos son los participantes confirmados.

próximamente, estreno en Telecinco

1. Pipi Estrada

El periodista deportivo, natural de Asturias, fue el primer concursante confirmado para engrosar la lista de participantes en Pesadilla en el Paraíso. Tras pasar 16 años desde su última participación en algún reality de Mediaset, el que fuera pareja de Terelu Campos agarra con ganas esta nueva oportunidad.

Un concursante que los fanes de Telecinco ya se esperaban, sobre todo tras su notable presencia durante los últimos meses en la cadena, al ser colaborador de Sálvame varios días a la semana.

Pipi Estrada se convierte en el primer concursante oficial de



La cara de Terelu CHILLO #yoveosalvame pic.twitter.com/Um2MSfpAL9 — GOSSIP BOY (@JuanjoCotilla) August 3, 2022

2. Omar Sánchez

El canario ha sido el segundo concursante confirmado del próximo programa de Telecinco. El que fuera novio de Anabel Pantoja no ha querido desaprovechar la oportunidad de participar en otro reality de Mediaset, ya que el pasado año fue uno de los integrantes de Supervivientes 2021. De hecho, Omar asegura en su vídeo de confirmación que llega a Pesadilla en El Paraíso dispuesto a vivir la experiencia al máximo

Se confirma su llegada al concurso en medio de los posibles rumores que le relacionan con Raquel Lozano, exparticipante de Gran Hermano. Aunque el canario no deja de ser actualidad, sobre todo tras su reencuentro con Anabel Pantoja en Déjate Querer, con la sobrina de Isabel Pantoja recién llegada de Honduras.

3. Gloria Camila Ortega

La tercera concursante que se trasladará a la granja será la hija de Rocío Jurado y el torero José Ortega Cano. La colaboradora de televisión no está pasando por su mejor momento, debido a la presunta mala relación que guarda con la mujer de su padre, Ana María Aldón.

De hecho, era su propio padre el que le pedía a las dos que no hablaran más de él en televisión, ni tampoco de su vida personal, algo que contrasta con la confirmación de Gloria Camila en un reality de convivencia.

[Gloria Camila Ortega, tercera concursante confirmada de ‘Pesadilla en el Paraíso’]

Así comentaba su decisión en Ya es verano: "Tengo muchas ganas, voy sola, a una granja con animales. Espero no morirme de hambre. Me va a venir muy bien irme al reality ahora, no te voy a mentir". "Es cierto que es una de las partes que más me preocupa, me encantaría estar al lado de mi padre y apoyarle en todo, pero él tiene que hacer su camino por separado", añadía a su discurso.

