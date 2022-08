Polémica por la entrevista a un presunto abusador sexual y estafador en la radio pública catalana

La radiotelevisión pública de Cataluña está recibiendo un aluvión de críticas por la polémica presencia de un presunto abusador sexual y estafador en dos de sus formatos, en uno de los cuales se le permitió responder a las acusaciones de sus supuestas víctimas sin darle voz a las mismas.

Todo comenzó el pasado miércoles 3 de agosto, cuando la cadena TV3 estrenaba una nueva temporada de Joc de cartes, el exitoso formato en el que cuatro restaurantes compiten por ser el mejor de la ciudad. En el episodio de estreno, uno de los participantes era David Murga, un joven cuya aparición en el programa no tardaba en generar un enorme revuelo en redes sociales.

Al día siguiente de la emisión del programa, una chica publicaba un mensaje en Twitter al que le seguirían muchos otros. "Ayer muchos y muchas de nosotras tuvimos que ver la cara de nuestro abusador y/o estafador en prime time en nuestra televisión", escribía.

"Desde que se comenzó a anunciar la emisión de este programa he intentado bloquearlo y seguir como si nada, como llevo haciendo año y medio", añadía la presunta víctima, que aseguraba estar recibiendo "cantidad de mensajes" de otras víctimas y de personas que conocen los supuestos actos delictivos del concursante.

Pese a la polémica generada por las múltiples acusaciones vertidas contra el joven, cuatro días después de su aparición en el formato televisivo vuelve a ser invitado al ente público catalán, en este caso al programa El Suplement de Catalunya Radio, para tener una valiosa oportunidad de defenderse sin que las presuntas víctimas pudieran tener opción de réplica.

El conductor del espacio, Roger Carandell, se dirigía así al entrevistado: "A raíz del capítulo, en las redes han salido acusaciones graves hacia ti. A mí me ha sorprendido mucho porque no tiene nada que ver con Joc de cartes". Y añadía: "Imagino que te quieres explicar, porque que digan esto de una persona no debe ser agradable escucharlo".

"Están siendo unos días complicados. Se aprovechan muchas situaciones mediáticas para ir en contra de diferentes personas. Nosotros, desde el primer indicio y mensaje que salió, ya están denunciados. Son acusaciones falsas", respondió Murga.

Tras su cómoda entrevista en la radio, varias chicas han vuelto a clamar contra esta polémica actuación por parte de la Corporación. "En 'El Suplement' le preguntan al acusado por abusos sobre estas acusaciones, pero no a las víctimas. ¿Qué clase de periodismo es este? ¿Su declaración prima sobre la de las víctimas? ¿Solamente importa su opinión?", se pregunta una internauta en Twitter.

"¿Y si cambiamos el dar una plataforma al agresor por dárnosla a las víctimas? Es muy duro", escribía otra de las presuntas víctimas, quienes a raíz de esta polémica pública han descubierto que sus casos no son únicos y han sumado fuerzas gracias a las redes sociales.

