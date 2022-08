Gloria Camila Ortega sigue aprovechando su crisis familiar y ficha por 'Ya es mediodía'

Gloria Camila Ortega se ha convertido en una de las colaboradoras más recurrentes de los programas de Telecinco. Saltando de un programa a otro, la hija de Rocío Jurado y Ortega Cano ha visto en la televisión su principal salida profesional, sobre todo comentando aspectos de su vida personal y la de su familia.

Su primera aparición importante en Telecinco que le hizo considerar su paso por la pequeña pantalla como una fuente de ingresos fue Supervivientes, donde acudió el pasado año 2017 junto a la que fuera su pareja en ese momento, Kiko Jiménez.

Su presencia en programas continuaba relacionada con su paso por el reality de supervivencia, pero sería poco tiempo después cuando sus intervenciones en Telecinco comenzaron a estar relacionadas con su familia y las polémicas que la rodean. La última, sobre la supuesta mala relación entre su padre y su mujer, Ana María Aldón.

[Gloria Camila Ortega, tercera concursante confirmada de ‘Pesadilla en el Paraíso']

Fue precisamente en el programa en el que colaboraba hasta su desaparición, Ya son las ocho, donde dio varias claves sobre lo que opinaba sobre Aldón, comentando las exclusivas en revistas de la gaditana y entrando en el juego entre programas, ya que la mujer de su padre colaboraba en el también extinto Viva la vida, vídeos que Gloria Camila respondía en el programa presentado por Sonsoles Ónega.

Tanto es así, que el propio torero llamaba en directo a Telecinco para pedirle a su hija y su mujer que "dejaran" de hablar de él, que "hablaran de sus cosas" pero que dejaran sus polémicas a un lado. Algo que aparentemente no ha cesado, ya que tras la entrevista de Ana María Aldón en Déjate Querer, se confirmaba que Gloria Camila se convertiría en la nueva colaboradora del programa vespertino de Telecinco de los fines de semana, Ya es verano.

Todo ello, mientras Ortega Cano entraba en directo en Sálvame visiblemente enfadado donde llegó a afirmar que "Telecinco iba a acabar con mi vida", además de pedir que se dejara de hablar sobre su vida en la cadena. Algo que contrasta con la continua presencia de su hija en realities y programas.

En su primera intervención en Ya es verano, centraba la mayoría de sus intervenciones en hablar sobre la mujer de su padre, así como la relación que mantiene con ella y la supuesta ruptura entre ambos. De hecho, era en el plató de este programa donde confirmaba que no mantenía ningún tipo de relación con Aldón. Programa en el que también confirmaba su participación en el siguiente reality de Mediaset España, Pesadilla en El Paraíso, dejando entrever que es un buen momento para irse.

Pero era en la mañana de este lunes cuando desde Ya es mediodía han confirmado que tenían una nueva compañera; Gloria Camila Ortega. De hecho, el programa ha comenzado, de nuevo, cebando su participación en el plató con la presunta separación entre Ortega Cano y Ana María Aldón.

Formato en el que ha confesado que está pasando un momento delicado, y que se encuentra en terapia psicológica. "Mi padre no está bien en la intimidad. Hay muchos programas que se ceban con él y no son conscientes de que mi padre es sensible", aseguraba en directo. Momento que aprovechaba para lanzar otro dardo contra la mujer de su padre: "No sé en qué beneficia que se siga hablando en revistas si luego no lo hablas en tu casa"

No conoces a tu pareja, hasta que no te separas de ella, Gloria Camila Ortega#EPDV8A#YoMeRebelo8A pic.twitter.com/AcNfqp4Grw — Salseadores a vuelto (@fanatismoNO) August 8, 2022

