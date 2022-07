Ana Terradillos entrevista en 'Cuatro al día' al neonazi por el que 'Espejo Público' pidió perdón

Espejo Público invitaba en la mañana del pasado martes a un testigo del tiroteo ocurrido en una discoteca en Marbella hace escasos días. El joven, que narraba su experiencia ante el micrófono de Antena 3, no dejó indiferente a nadie ante su estética neonazi. Las redes no dudaron en estallar contra el matinal de Atresmedia criticando el altavoz que había supuesto el programa al discurso del protagonista.

El invitado del programa vestía una camiseta de inspiración nacionalista, donde se podía leer 'Patriot' (patriota), junto a una cruz de barras blanca, negra y roja. Algo que ha incendiado las redes, ya que esta estética es característica de la ideología ultraderechista, concretamente nacionalsocialista.

"Dicen que son de origen holandés, pero de holandés nada, no son nativos. Son gente que viene de los países islámicos, emigrantes que viven en el centro de Europa como Holanda o Países Nórdicos. Hay que hablar con propiedad, cuando los medios dicen, cuatro suecos o alemanes han violado a una menor, pero a los suecos te los imaginas gente que mide un metro ochenta, rubios y de ojos claros, y luego resulta que los suecos son etíopes, somalís o iranís. Hay que hablar con propiedad, no son suecos", comentaba ante la reportera. Tras las críticas hacia Espejo Público, el programa se ha visto obligado a publicar un tuit desvinculándose de las declaraciones del joven.

Espejo Público se desvincula de las declaraciones realizadas en directo por un testigo del tiroteo en Marbella. Lamentamos y condenamos cualquier expresión de racismo o discriminación — Espejo Público (@EspejoPublico) July 19, 2022

Pero esta no fue su única intervención en televisión, y es que Cuatro al día, presentado por Ana Terradillos, también contó con su presencia y discurso xenófobo. "No sé el motivo del tiroteo, quizás un ajuste de cuentas entre bandas", comenzaba. Al igual que en su anterior intervención, volvía a apelar a la mala praxis periodística, asegurando que los titulares estaban "mal", ya que la persona que supuestamente habría producido el tiroteo, no era un holandés de verdad, según él. "Los titulares están mal. Son inmigrantes de países islámicos, pueden tener el pasaporte de Holanda, pero no es nativo. Por lo que lo correcto sería decir: 'Un ciudadano nacido en Holanda de origen marroquí, sirio o afgano', eso sería hablar con propiedad. Porque no es un holandés nativo".

Ante este discurso, Terradillos pasaba por alto las declaraciones que apelaban a la nacionalidad y origen de los implicados, aludiendo simplemente al hecho noticioso. "Claro, ajuste ente bandas que es difícil de aclarar...".

Ayer se hizo viral la entrevista en Espejo Público al nazi Álvaro Ménsula difundiendo proclamas racistas. Fue muy grave, pero más grave aún fue que Ana Terradillos lo invitara en su nuevo programa Cuatro Al Día varias horas después del escándalo, incluso tras las disculpas de EP. pic.twitter.com/eas6jV3j9a — Julián Macías Tovar (@JulianMaciasT) July 20, 2022

