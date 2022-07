Lluvia de críticas a 'Espejo Público' por entrevistar en directo a un neonazi.

En la mañana del pasado martes 19 de julio, Espejo Público cubría de forma habitual la actualidad informativa nacional. Entre las noticias destacadas de la jornada se encontraba un tiroteo ocurrido en una discoteca de Marbella, en la que resultaron heridas cuatro personas en el acto.

Para conocer de primera mano los hechos, el magacín informativo de Antena 3 decidió buscar un testigo que pudiera explicar cómo vivió los hechos acaecidos en la sala de fiesta. Una reportera aparecía en pantalla junto a un joven, de nombre Álvaro, que aseguraba haber presenciado los hechos. "Hablamos con un testigo de la reyerta entre narcos que acabó a tiros en una discoteca", se podía leer en el faldón que acompañaba a la entrevista en directo.

El invitado del programa no dejó indiferente a nadie, sobre todo con su vestimenta de inspiración nacionalista; una camiseta donde se podía leer 'Patriot' (patriota) junto a una cruz de barras blanca, negra y roja. Algo que ha incendiado las redes, ya que esta estética es característica de la ideología ultraderechista, concretamente nacionalsocialista.

Pero esto no termina aquí, su testimonio comienza explicando su experiencia dentro del local, pero su discurso comienza a tornarse de lo más xenófobo, discriminatorio y racista, sobre el origen de los presuntos implicados en los hechos. "Dicen que son de origen holandés, pero de holandés nada, no son nativos. Son gente que viene de los países islámicos, emigrantes que viven en el centro de Europa como Holanda o Países Nórdicos. Hay que hablar con propiedad, cuando los medios dicen, cuatro suecos o alemanes han violado a una menor, pero a los suecos te los imaginas gente que mide un metro ochenta, rubios y de ojos claros, y luego resulta que los suecos son etíopes, somalís o iranís. Hay que hablar con propiedad, no son suecos".

Tras esta intervención, ninguno de los presentes afeó tajantemente sus comentarios. Finalmente, el magacín de Antena 3 se ha disculpado con un tuit, en el que se podía leer que se desvinculan "de las declaraciones realizadas en directo por un testigo del tiroteo en Marbella".

"Lamentamos y condenamos cualquier expresión de racismo o discriminación", añadían. Además, la noticia que había publicada en su web, con el fragmento de la intervención enfocada al hecho informativo, ha sido eliminada de antena3.com.

