Jorge Javier Vázquez anuncia su vuelta a ‘Supervivientes’ para el próximo jueves

A finales de junio, Jorge Javier Vázquez causó baja en Telecinco por motivos de salud, pues como él mismo contó, había dado positivo por COVID y por ello se retiraba temporalmente de los platós. Eso provocó que en Sálvame fuese sustituido por María Patiño, y en las galas de Supervivientes, por Carlos Sobera.

Una vez dejó de ser positivo, Vázquez regresó a la televisión, pero el pasado 11 de julio anunció que tendría que hacer una parada. En una intervención en Sálvame Sandía, que ese día se estrenaba, explicó: “Quiero contar que he ido al especialista esta tarde y, como veis, tengo una voz tremenda que no me acabo de recuperar. Voy a tener que estar como mínimo fuera dos semanas porque tengo una laringitis postcovid que me impide hablar y trabajar. Lo digo porque no se me va a ver en dos semanas, voy a estar totalmente recluido y con reposo absoluto de la voz”, decía el comunicador. Y añadía: “Únicamente, quería comentar que los últimos programas me costaban hacerlos y tengo que parar inevitablemente. Yo estoy perfectamente, pero es una de las secuelas. Pasan los días y no me recupero, estoy en casa y solo es paciencia”.

Sin embargo, no van a cumplirse esas dos semanas de descanso al completo, y es que este martes 19 de julio, ocho días después de aquel anuncio, escribía en sus redes sociales que había recibido una visita de una compañera. “Ha venido Rocío Carrasco a verme y le he contado que vuelvo el jueves a Supervivientes”, contaba a sus seguidores. De este modo, este 21 de julio volverá al reality estrella de Telecinco, en una gala en la que Anabel Pantoja y Nacho Palau se jugarán la permanencia.

La despedida de Carlos Sobera

Todo apunta, pues, que Jorge Javier Vázquez será el encargado de poner el punto final a esta edición de Supervivientes. Y es que este martes, durante la emisión de Supervivientes: Tierra de nadie, Carlos Sobera se despidió de todos los participantes. “Os envío un beso muy cariñoso. Esta vez es de mi parte porque hoy es el último programa de Tierra de Nadie que hago con vosotros. Es mi última conexión con Honduras”. “Os echaré de menos chicos, pasadlo muy bien de aquí a la gran final y mucha suerte a todos y cada uno de vosotros. Enhorabuena, sois fantásticos”, añadía.

El pasado curso, Telecinco decidió partir la final en dos, una gala en jueves que presentó Jorge y otra en viernes con Sobera, que fue quien proclamó ganadora a Olga Moreno. Sin embargo, no da la sensación de que este año vaya a repetirse la estrategia. Es más, durante su descanso para recuperarse, Jorge ya contó que quería estar en la final de cualquier forma. “He pensado que si no me he recuperado para la final de Supervivientes al menos que me dejen, de manera excepcional, entregar el cheque al ganador/a. Porque estar, estaré. Que no os quepa la menor”, se podía leer en la cuenta oficial del presentador, en lo que parecía una pulla hacia Olga Moreno.

