El motivo por el que Jorge Javier Vázquez no presentará ningún programa de esta semana en Telecinco

El motivo por el que Jorge Javier Vázquez no presentará.

Jorge Javier Vázquez y Adela González fueron los encargados de presentar la primera gala del festival de música veraniego de Mediaset, el Sálvame Mediafest. Pero en la noche del pasado miércoles, el presentador de Telecinco no estuvo al frente de la segunda gala, siendo sustituido Nuria Marín, que compartió plató con González.

En un primer momento, desde la cadena no habían dado explicaciones ni motivos oficiales por los que el catalán no había acudido a la cita semanal en la cadena, pero ha sido en la tarde de este jueves cuando, mediante su cuenta oficial de Twitter, Mediaset España ha explicado la causa de esta notada ausencia.

"Por su positivo en Covid, Jorge Javier Vázquez, no pudo participar anoche en la segunda edición del Sálvame Mediafest. Hoy será sustituido en la gala de Supervivientes por Carlos Sobera y mañana estará al frente del Deluxe María Patiño", se podía leer en el tuit.

Por su positivo en covid, Jorge Javier Vázquez no pudo participar anoche en la segunda edición del 'Sálvame Mediafest', hoy será sustituido en la gala de 'Supervivientes' por Carlos Sobera y mañana estará al frente del 'Deluxe' María Patiño — Mediaset España (@mediasetcom) June 30, 2022

En la primera gala del Sálvame Mediafest, Jorge Javier Vázquez no compitió junto a sus compañeros colaboradores, pero sí quiso dar el broche final al evento, con su actuación junto a la artista Samantha Hudson interpretando la canción, Hazme el favor, dejando a los presentes boquiabiertos con su puesta en escena.

Desde que comenzara esta semana, ha sido Adela González la encargada de presentar en solitario el programa vespertino diario de Telecinco, algo que hacía saltar las alarmas. Contando con la presencia en este jueves de Terelu Campos como es habitual. Pero era en la noche de la música en Mediaset cuando los televidentes pedían explicaciones a la cadena de por qué Jorge Javier no se encontraba en directo.

Un positivo, el del presentador catalán, que se une al confirmado hace unos días por su compañero Ion Aramendi, el cual también tuvo que ser sustituido por Carlos Sobera en el habitual debate de Supervivientes celebrado los domingos por la noche. "Esta noche no estaré en Conexión Honduras por mi positivo en Covid, si bien afortunadamente me encuentro perfectamente, me sustituye el gran Carlos Sobera. Nos vemos en el próximo! Un abrazo grande a tod@s!"

