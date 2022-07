Jorge Javier anuncia que debe parar temporalmente de trabajar: "Voy a estar totalmente recluido"

Jorge Javier Vázquez es uno de los presentadores más famosos del universo Mediaset. De hecho, es el rostro visible de los realities y programas con más tirón de Telecinco, como Supervivientes o Sálvame, así como todos los sucedáneos de este último, como el reciente Sálvame Mediafest o la Sálvame Fashion Week.

Pero parece que durante los últimos meses sus ausencias son cada vez más acusadas, y son sus compañeros los que toman su relevo. Así ocurría la pasada semana, cuando desde la cadena confirmaron que el de Badalona había dado positivo por Covid, no pudiendo presentar ninguno de los programas de la cadena durante algún tiempo.

"Por su positivo en Covid, Jorge Javier Vázquez, no pudo participar anoche en la segunda edición del Sálvame Mediafest. Hoy será sustituido en la gala de Supervivientes por Carlos Sobera y mañana estará al frente del Deluxe María Patiño", se podía leer en el tuit publicado el pasado día 30 de junio de 2022.

[El motivo por el que Jorge Javier Vázquez no presentará ningún programa de esta semana en Telecinco]

Este lunes, tras sí presentar los programas correspondientes a la pasada semana, Jorge Javier no acudía a su silla como presentador de Sálvame diario, siendo sustituido por María Patiño. Sin dar ningún motivo a lo largo de la tarde sobre las causas de esta ausencia, era en el nuevo Sálvame Sandía cuando Jorge Javier llamaba en directo a su programa para explicar a la audiencia lo sucedido.

María Patiño salía corriendo hacia el famoso puesto de dirección, donde le entregaban un teléfono con Vázquez al habla. "¿Cómo estás María? Quiero contar que he ido al especialista esta tarde y, como veis, tengo una voz tremenda que no me acabo de recuperar. Voy a tener que estar como mínimo fuera dos semanas porque tengo una laringitis postcovid que me impide hablar y trabajar. Lo digo porque no se me va a ver en dos semanas, voy a estar totalmente recluido y con reposo absoluto de la voz. Únicamente, quería comentar que los últimos programas me costaban hacerlos y tengo que parar inevitablemente. Yo estoy perfectamente, pero es una de las secuelas. Pasan los días y no me recupero, estoy en casa y solo es paciencia", anunciaba el presentador ante la sorpresa de los colaboradores.

Ante la noticia, sus compañeros le mandaban mucha fuerza y gratas muestras de cariño. "Te queremos un montón y te mandamos mucha energía", comentaban. Pero ha sido Rafa Mora el que ha querido saber si el catalán podrá estar al frente de la gala final de Supervivientes. "Espero que sí, pero por ahora no puedo avanzar absolutamente nada. Quiero cortar todo tipo de comunicación con el exterior y dejar claro lo que me pasa", sentenciaba.

La COVID, esa que no me había llegado hasta ahora, pero me llegó hace unas semanas y llegó fuertecita. Muchos oísteis mi voz: laringitis post COVID. Otras dos semanas fuera de servicio. ¡Nos vemos a la vuelta! — Jorge Javier Vázquez (@jjaviervazquez) July 11, 2022

