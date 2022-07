La pulla de Jorge Javier a Olga Moreno: "Estaré en la final de 'Supervivientes'. Que no os quepa la menor"

En la tarde del pasado lunes 11 de julio, Jorge Javier Vázquez irrumpía por teléfono en pleno directo en Sálvame, para dar una inesperada noticia; no iba a poder trabajar "como mínimo" durante dos semanas, debido a una laringitis post Covid que le impide hablar con normalidad y, por lo tanto, ejercer su labor como presentador.

"Quiero contar que he ido al especialista esta tarde y, como veis, tengo una voz tremenda que no me acabo de recuperar. Voy a tener que estar como mínimo fuera dos semanas porque tengo una laringitis post Covid que me impide hablar y trabajar. Lo digo porque no se me va a ver en dos semanas, voy a estar totalmente recluido y con reposo absoluto de la voz", anunciaba ante la sorpresa de sus compañeros del programa vespertino de Telecinco.

Ante la noticia, Rafa Mora quiso conocer si, finalmente, y tras este revés en su salud, el catalán sería el encargado de presentar la gala final de Supervivientes, que vive ya su recta final. "Espero que sí, pero por ahora no puedo avanzar absolutamente nada. Quiero cortar todo tipo de comunicación con el exterior y dejar claro lo que me pasa", sentenciaba.

Pero poco ha tardado en confirmar su presencia, con más o menos normalidad, en la final del reality de supervivencia. Y lo ha hecho en la mañana de este martes 12 de julio mediante un tuit, en el que también ha aprovechado para mandarle una indirecta a Olga Moreno, una de las defensoras de Ana Luque, concursante que ha llegado hasta la final. Y es que la ganadora de Supervivientes 2021 ha vetado al presentador y solo aparece en las galas que él no presenta, pese a que en esta edición concursa una de sus mejores amigas y quien la defendió en su paso por Honduras.

"He pensado que si no me he recuperado para la final de Supervivientes al menos que me dejen, de manera excepcional, entregar el cheque al ganador/a. Porque estar, estaré. Que no os quepa la menor", se podía leer en la cuenta oficial del presentador.

De hecho, hace unos días también bromeaba con este asunto, donde aprovechaba para mandarle otra advertencia. "No sé qué va a pasar el día de la final cuando la ganadora de la edición anterior, que me ha vetado, tenga que entrar en mi plató a repartir el cheque a la persona que gane". Y aprovechaba para advertir a la exmujer de Antonio David: "Yo de mi plató no me muevo", bromeando con que el premio tendría que entregarse por Bizum o "correo postal".

