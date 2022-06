El dardo de Jorge Javier a Olga Moreno por su foto con David Flores en un día especial para Rocío

Jorge Javier Vázquez ha vuelto a arremeter públicamente contra Olga Moreno. El presentador ha aprovechado la gala en directo de Supervivientes de este jueves para revelar un detalle que sucedió durante el estreno del Sálvame Mediafest en el que Rocío Carrasco debutó como cantante junto a Henry Méndez.

"Con las docuseries he aprendido muchísimas cosas, las cosas no suceden de manera casual. Ayer Rocío Carrasco estaba en esta cadena preparando su interpretación en la noche en el Mediafest y se la veía pasándoselo muy bien", introducía el catalán.

"Qué curiosidad que ayer que Rocío estaba pasándoselo bien, la ganadora de 'Supervivientes' del año pasado colgaba una foto en Instagram con el hijo de Rocío Carrasco", añadía Jorge, que atacó a la exmujer de Antonio David por este gesto público.

"Mientras la madre ríe y se lo pasa bien en la tele trabajando, yo me quedo con su hijo aquí que soy una buena compañía y una buena cuidadora", criticó el presentador, parafraseando la famosa frase de la revista a la que Antonio David vendió unas fotos de sus hijos llorando el día que Rocío se casaba con Fidel Albiac.

"¿Cómo se llama esto?", se preguntaba Vázquez. "Tiene un nombre, en la docuserie sale, es que yo aprendo mucho cuando veo las cosas", dijo finalmente, aunque sin hacer referencia directa a la supuesta violencia vicaria que Olga estaría ejerciendo contra Rocío Carrasco a través de las redes sociales, siguiendo así el ejemplo del que fuera su marido.

El veto de Olga

Esta no es la primera vez que Jorge Javier dedica críticas en público a Olga Moreno. De hecho, la ganadora de Supervivientes 2021 ha vetado al presentador y solo aparece en las galas que él no presenta, pese a que en esta edición concursa una de sus mejores amigas y quien la defendió en su paso por Honduras, Ana Luque.

Hace unos días, el de Badalona hablaba así del veto de Olga: "No sé qué va a pasar el día de la final cuando la ganadora de la edición anterior, que me ha vetado, tenga que entrar en mi plató a repartir el cheque a la persona que gane". Y aprovechaba para advertir a la exmujer de Antonio David: "Yo de mi plató no me muevo", bromeando con que el premio tendría que entregarse por Bizum o "correo postal".

