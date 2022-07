El viral rifirrafe entre Jorge Javier y el PP de Madrid en Twitter: "En el próximo me llamáis etarra"

Es de sobra conocido el poco reparo que tiene Jorge Javier Vázquez a la hora de expresar sus opiniones políticas o sobre asuntos de actualidad. Han sido muchas las ocasiones en las que el presentador ha criticado duramente a algunas de las figuras políticas más conocidas de nuestro país.

Actualmente, el presentador de Sálvame se encuentra de baja, ya que tal y como anunció él mismo este pasado lunes, no puede trabajar debido a una laringitis post Covid que le ha generado una afonía permanente que no le permite ejercer su labor como conductor de programas.

Por ello, en este miércoles 13 de julio, el de Badalona ha querido opinar sobre la última polémica que rodea a la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, la cual defendió hace algunos días que las familias que ganasen más de 100.000 euros al año, también deberían poder optar a recibir becas. Además, Díaz Ayuso aseguró que "son rentas medias que lo están pasando muy mal en Madrid".

Ya que el presentador no ha podido dar su opinión en directo, como suele hacer habitualmente, ha optado por usar su cuenta oficial de Twitter para comentar irónicamente este hecho. "Para Isabel Díaz Ayuso. Gano más de 100.000 euros al año. ¿Me daría usted una beca para zumba? Me aburro mucho y lo estoy pasando muy mal", se podía leer en el tuit publicado a primera hora de la mañana.

Para @IdiazAyuso. Gano más de 100.000 euros al año. ¿Me daría usted una beca para zumba? Me aburro mucho y lo estoy pasando muy mal. — Jorge Javier Vázquez (@jjaviervazquez) July 13, 2022

Rápidamente el tuit se ha vuelto totalmente viral, acumulando más de 2.000 'retweets' y casi 15.000 me gusta. Pero este comentario no se ha quedado sin responder, y ha sido la cuenta oficial de Twitter del Partido Popular de la Comunidad de Madrid el que ha cargado contra el catalán. "Hola, Jorge. Habría que mirar las bases por si uno de los requisitos indispensables es estar al corriente de pago con Hacienda".

Hola, Jorge 👋



Habría que mirar las bases por si uno de los requisitos indispensables es estar al corriente de pago con Hacienda. https://t.co/wSwY7CAXJL — PP Comunidad de Madrid (@ppmadrid) July 13, 2022

Ante esta acusación, el enfado del presentador ha sido notable y no ha dudado en lanzar toda una pulla al partido de Díaz Ayuso. "En el próximo tuit me llamáis etarra y ya habéis echado el día. Saludos a la presidenta Isabel Díaz Ayuso y al comisionista pandémico de su hermano. Que pidáis esto vosotros, precisamente vosotros…", todo ello acompañado de dos documentos que han dejado a los usuarios de la red social muy sorprendidos: dos certificados oficiales de la Agencia Tributaria y de la Tesorería General de la Seguridad Social, en los que señalaban que Jorge Javier Vázquez se encuentra al corriente de todos sus pagos con la entidad y no mantiene ningún tipo de deuda con la Administración.

En el próximo tuit me llamáis etarra y ya habéis echado el

día. Saludos a la presidenta @IdiazAyuso y al comisionista pandémico de su hermano. Que pidáis esto vosotros, precisamente vosotros… https://t.co/TUd4wtDQFF pic.twitter.com/zgvLcNwiIa — Jorge Javier Vázquez (@jjaviervazquez) July 13, 2022

